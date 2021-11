LA destination bien-être en Novembre, c'est la Bretagne !

Sur la liste de nos envies du moment : de la bonne humeur dans nos têtes et nos assiettes !Portés par l’air vivifiant et iodé, on se laisse guider sur le littoral breton par un cadre enchanteur, les embruns… et la promesse d’une pause hédoniste. La saison du bar, des seiches, huîtres et coquilles Saint-Jacques bat son plein. Vous les trouverez à l’honneur dans la cuisine simple et fraîche de Monsieur Papier à la Pointe du Raz, au Chenal dans le Finistère Nord près de la mer d’Iroise, ou bien encore à la table du Nessay après une balade à Saint-Briac ou au bistro de la Voile , après une grimpette vers la chapelle de Dahouët, au Val-André...Des bonheurs vrais à savourer !