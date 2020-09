LET'S MEET AGAIN Chers Partenaires, nous espérons vous trouver en bonne santé, vous et votre famille.

Pendant cette période d'incertitude, de nombreux événements et voyages de groupes prévus en 2020 ont été reporté à 2021.



Cela entraine une certaine compression des disponibilités des chambres d'hôtel pour les dates de 2021.

Aussi, il serait judicieux de commencer à vous positionner dès à présent pour garantir vos dates et des tarifs conformes au marché hors Covid19.



Votre agence DMC GET AMERICAS est de retour et lorsque vous serez prêt, nous serons là pour vous aider à planifier vos prochains voyages de groupes aux Etats-Unis.





Nous créons pour vos clients, des circuits à thème sur l'ensemble du territoire Américain pour des groupes d'étudiants, de loisirs, des visites pro ou liées à des salons, des groupes du 3ème âge et des voyages MICE & Incentive pour diverses destinations (grandes villes de l'Est, Floride & Bahamas, Puerto Rico, Louisiane, Texas, Parcs Nationaux, Nevada, Californie, Hawaii, Oregon & Washington State, Colorado & Wyoming, Illinois & Niagara Falls, & New York City)



For a limited time, please enjoy this offer:

NO RESORT FEE

Flexible Attrition - Flexible Annulation

pour des groupes réservés avant le 31 Décembre 2020

et actualisés avant le 30 Juin 2021



Traditional to Unique Trips... We've Got You Covered

Avec nos fidèles partenaires (compagnies de bus, restaurants, hôtels, salles de réunion, lieux d'événements, plages, lieux atypiques, rooftops, attractions et musées, guides, shows, artistes) nous avons complètement repensé les pratiques de santé et de sécurité proposées pour vos groupes et événements, pour tenir compte de la santé et de la sécurité des participants.



Nous avons l'expertise nécessaire pour concevoir le circuit personnalisé pour vos prochains groupes, vous pouvez nous interroger sans plus attendre à



Pensant que les frontières Américaines ne vont pas ouvrir à nouveau avant Noël 2020 pour les touristes FIT français et Printemps 2021 pour les groupes, je vais rentrer sur Paris pour aller à votre rencontre en replacement de TOP RESA annulé, pour des échanges actualisés sur la situation sanitaire et les perspectives de business sur 2021 et 2022. Si vous souhaitez me rencontrer à vos bureaux ou bien autour d'un verre (ou encore une visio par What'sApp si vous êtes en province), entre le 29 Septembre et le 6 Novembre 2020 ; merci de me donner vos disponibilités, je ne manquerai pas de vous confirmer notre meeting.



A très vite,



Stephane & La Team Get Americas :)

Stéphane Cygler

+1 561 403 7914

mice@getamericas.com

fit@getamericas.com

www.getamericas.com



