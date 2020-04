LIVE à 14h30 - Emmanuelle Llop répond en direct à vos questions sur l'Ordonnance 2020-315

Derrière son apparente simplicité, la fameuse Ordonnance 2020-315, qui a permis de sauver temporairement l'industrie du voyage, pose beaucoup de questions et pas des moindres.



Son application pratique et son interprétation peuvent parfois même virer au cauchemar pour les professionnels.



Que ce soit en production directe ou en revente de produits packagés, le texte semble avoir ouvert plus de portes qu’il n’en a fermé.



Céline Eymery et Jean da Luz, de la Rédaction de TourMaG.com, animeront ce nouveau LIVE qui vous permettra de poser à Me Emmanuelle Llop (Equinoxe Avocats) toutes les questions sur la mise en œuvre de ce texte d’exception.