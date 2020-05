Ordonnance 2020-315 : tout ce que vous avez toujours voulu savoir, par Me Emmanuelle Llop (VIDEO) Me Emmanuelle Llop est revenue sur l'ordonnance 2020-315

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article Rédigé par La Rédaction le Mardi 26 Mai 2020

Me Emmanuelle Llop, du cabinet Equinoxe Avocats, était en live ce lundi 25 mai 2020 à 14h sur TourMaG.com pour un décryptage de l'Ordonnance 2020-315. Comme à son habitude, cela s'est joué à guichets fermés, avec un compteur bloqué à plus de 100 participants 1h durant. Promis, nous referons une session d'ici fin juin pour évaluer la situation une fois les frontières européennes ouvertes et les compagnies aériennes ayant repris du poil de la bête.



Céline Eymery et Jean da Luz, de la Rédaction de TourMaG.com, animaient ce LIVE qui une fois encore a tenu toutes ses promesses, avec une foule de questions à la clé dont certaines pointues.



Mais il en fallait davantage pour désarçonner cette spécialiste qui a (presque) réponse à tout.



Si vous étiez en retard il y a des chances que vous n'ayez pu accéder à la salle (bourrée à craquer) avec une centaine de participants en ligne.

Pour vous consoler, voici l'enregistrement de la séance.



Merci à Me Emmanuelle Llop pour sa disponibilité.





Lu 813 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Israël : l'industrie du tourisme descend dans la rue Chaque semaine, le projet Canada Inside se dévoile en vidéo