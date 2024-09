LUX* Belle Mare : Sheila Malloo nommé Directrice Générale

Je tiens à remercier Gerhard pour son leadership dévoué et son travail acharné au cours des trois dernières années et je lui souhaite du succès pour la suite

La promotion amplement méritée de Sheila témoigne de l'engagement continu de notre groupe en faveur de la reconnaissance des talents et de l'émancipation des femmes. Grâce à la connaissance approfondie de Sheila par rapport à la marque phare LUX*, aux opérations de notre établissement et à sa capacité à favoriser la réussite de l'équipe, je suis convaincu qu'elle excellera dans ce rôle de direction et qu'elle élèvera LUX* Belle Mare vers de nouveaux sommets

Je suis profondément honorée et extrêmement reconnaissante envers l'entreprise pour cette incroyable opportunité d'occuper le poste de directrice générale. En repensant à mes 22 ans passés au sein de LUX* Belle Mare, j'apprécie la culture de d’attention et de confiance, ainsi que le soutien de mes proches et de ma famille The Lux Collective qui m'ont soutenue tout au long de ce parcours. Ici, entourée de personnes formidables où chaque jour est une occasion d'apprendre et de chérir des moments précieux. J'ai hâte de contribuer au succès de notre merveilleuse équipe et de notre établissement

», a déclaré Olivier Chavy , Président Directeur Général de The Lux Collective. «».», a commenté Sheila Malloo, la future nouvelle Directrice Générale de LUX* Belle Mare.