La BCE redonne des couleurs (temporairement) à l’euro La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mercredi 14 Septembre 2022

Le point économique Nous sommes entrés dans un nouveau monde en termes de politique monétaire. Ce qui était inimaginable il y a un s’est produit la semaine dernière. La Banque du Canada (BoC) et la Banque Centrale Européenne (BCE) ont augmenté leur taux directeur de 75 points de base, et la Réserve Fédérale américaine (Fed) devrait faire de même plus tard ce mois-ci.



Malgré le cycle de durcissement monétaire enclenché au niveau mondial en décembre dernier, l’inflation reste désespérément élevée. En zone euro, la BCE table sur une inflation à 8,1% cette année. Au Royaume-Uni, le gouvernement prévoit que le pic d’inflation pourrait être entre 13% et 18%.



Ce large intervalle traduit la difficulté à prévoir avec précision l’évolution de la conjoncture dans un climat économique troublé (crise de l’énergie, guerre en Ukraine, pandémie etc…).



Pour les entreprises qui sont généralement en train de préparer leurs budgets pour l’année prochaine, la mission vire au casse-tête entre anticipation des ventes, de l’inflation et des cours de change dans les trimestres à venir.



Nous pensons que c’est en 2023 que les principales conséquences de la crise actuelle se feront sentir, se traduisant par des baisses dans les perspectives d’investissement et dans les recrutements.



Le cycle de durcissement monétaire devrait se poursuivre dans la plupart des pays à court terme. La BCE a indiqué qu’il y aurait au moins encore trois hausses de taux au maximum (octobre, décembre et février prochain).



C’est seulement à partir du début de l’année prochaine que le risque de récession souvent évoqué en zone euro pourrait se matérialiser, en fonction du déroulement de l’automne et de l’hiver sur le plan énergétique. Au Canada, la BoC a également confirmé la semaine dernière que d’autres hausses de taux sont à venir. Le taux directeur se situe actuellement à 3,25%.



Outre-Manche, Liz Truss, a pris les rênes du pays. Sa première action fut d’annoncer un plan anti-inflation massif (dont le montant exact n’est pas communiqué).



Il inclut de nombreuses mesures de soutien à destination des ménages et des entreprises énergétiques : limite sur les factures d’énergie à 2500 GBP par mois pendant deux ans, mécanisme de fourniture de liquidité aux entreprises énergétiques pour un montant de 40 milliards GBP, déploiement massif d’énergie renouvelable ou encore engagement à atteindre la neutralité carbone en 2050.



La piste d’une taxation des superprofits (qui est mise en avant en Allemagne et abondamment évoquée en France) est exclue à ce stade. Le marché monétaire anticipe qu’il existe une probabilité de 85% que la BoE augmente son taux directeur de 75 points de base cette semaine.

Le point technique Sur le marché des changes, l’euro a rebondi face à la quasi-totalité de ses contreparties principales (USD, JPY, CAD, GBP en particulier).



La progression la plus importante est face au yen japonais qui ne cesse de s’affaiblir (hausse de l’EUR/JPY de plus de 2% en variation hebdomadaire). Les rumeurs d’intervention de la part de la Banque du Japon (BoJ) sur le marché des changes pour soutenir le yen se renforcent.



Un yen faible est un problème majeur pour l’archipel nippon car cela renchérit le coût des importations (en particulier pour l’énergie) et donc alimente les tensions inflationnistes. Nous pensons cependant qu’une intervention est peu probable.



Le rebond de l’euro, principalement alimenté par la hausse des taux de la BCE jeudi dernier, ne sera certainement pas durable de notre point de vue.



Le panorama économique est trop incertain en zone euro pour que cela se produise. Nous conservons une vision baissière sur la paire EUR/USD avec un premier objectif à 0,9784 (c’est notre niveau de support hebdomadaire).

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 0,9784 0,9564 1,0224 1,0444 EUR/GBP 0,8508 0,8352 0,8741 0,8780 EUR/CAD 1,2891 1,2698 1,3279 1,3473 EUR/JPY 140,00 136,32 146,03 148,39

Les annonces à suivre L’inflation revient sur le devant de la scène cette semaine.



Notre conviction chez Mondial Change est que le pic d’inflation a déjà été atteint aux Etats-Unis (ce n’est pas le cas en France en revanche) ; ce qui devrait être confirmé par les derniers chiffres portant sur les prix à la consommation (13/09) et les prix à la production (14/09) pour le mois d’août.



Pour autant, la Fed ne devrait pas ralentir son cycle de durcissement monétaire. Le niveau d’inflation est trop élevé et l’économie américaine se porte globalement bien. Cela offre une latitude certaine à la Fed pour continuer d’augmenter le loyer de l’argent aux Etats-Unis.



La publication de l’indice ZEW en Allemagne (13/09) est intéressante pour les économistes. En revanche, c’est rarement une statistique qui a un effet sur le marché des changes. Nous n’y ferons pas trop attention.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 13/09 08:00 Royaume-Uni Evolution du nombre de demandeurs d’emploi (Août) Précédent : -10,5K en juillet Faible 13/09 11:00 Allemagne Indice ZEW du sentiment économique (Septembre) Consensus des analystes à -53,8 contre -55,3 précédemment. Moyen 13/09 14:30 Etats-Unis Première estimation de l’indice des prix à la consommation (Août) Précédent : 8,5% sur un an. Le consensus table sur une nouvelle baisse ce qui confirmerait que le pic d’inflation est déjà dépassé aux Etats-Unis. Elevé 14/09 14:30 Etats-Unis Première estimation de l’indice des prix à la production (Août) Rebond attendu à 0,2% en variation mensuelle contre -0,5% en juillet (susceptible d’être révisé). Moyen 15/09 14:00 Royaume-Uni Réunion de la banque centrale En se basant sur les attentes du marché, une hausse des taux de 75 points de base est anticipée. Elevé 16/09 11:00 Zone euro Nouvelle estimation de l’indice des prix à la consommation (Août) Confirmation attendue à un niveau record de 9,1% sur un an. Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



