La Bohême occidentale, une figure tutélaire entre belle époque et modernité

Vous pouvez directement rejoindre la ville de Karlovy Vary depuis l’aéroport de Prague à bord d’un bus très confortable, et ce pour 6 euros seulement avec la compagnie Regio Jet. Le triangle thermal occupe depuis le XIX ème siècle une place particulière dans l’imaginaire collectif européen. Si les amateurs de thermes s’y rendent depuis la belle époque, l’allure grandiose de certaines cabines comme celle du roi d’Angleterre Edouard VII dans la ville de Marienbad parait sortir tout droit d’un roman de Thomas Mann. C’est très fin du XIX ème, chiadé, élégant, végétal, coloré… c’est parfait pour se retrouver et pour partager des moments d’une belle intimité.Cependant, les fameuses sources d’eau chaude qui alimentent le parcours à travers la ville de Karlovy Vary rappellent au curiste le but premier de sa présence : améliorer voire soigner les maux du corps et de l’esprit. Karlovy Vary a l’habitude des visiteurs et vous serez ravis de la qualité du service dans les hôtels et les restaurants, comme l’Hôtel Grandhotel Pupp qui a inspiré le dernier film de Wes Anderson avec Bill Murray, « Grand Budapest Hotel ». Karlovy Vary c’est beau, simple mais c’est quand même vraiment classe.Ajoutez que les vertus curatives des bains et des soins prodigués dans ces SPA sont félicitées et reconnues des médecins, certains curistes élevant l’expérience au rang de « pèlerinage de l’eau ».Karlovy Vary c’est aussi le Festival International du Film, qui serait l’équivalent centre Europe du festival de Cannes.Le festival de Karlovy Vary c’est plus de 200 films chaque année en compétition et une avalanche de célébrités venues du monde entier, tout cela dans une ambiance cinéphile et festive unique.