"La Corse aurait pu (dû) être la grande gagnante de cette crise" selon Jean-Marc Ettori

TourMaG.com - Vous avez aussi un TO et des agences de voyages, quelle est la situation ?



Jean-Marc Ettori : C'est le calme plat ou presque.



Les avions ne sont pas repartis, tout est à l'arrêt. Sans transport, il n'y a pas de tourisme. A la minute, où je vous parle, des clients se renseignent mais ils ne passent pas à l'achat, ils réfléchissent.



Les décisions du Premier ministre, ce jeudi 28 mai, seront très importantes. Le déconfinement avec un périmètre de 100 km en Corse, n'a aucun sens.



Ce ne sont pas les Bastiais qui vont faire vivre Ajaccio ou l'inverse. Rien n'a bougé depuis plus de deux mois.



TourMaG.com - Avez-vous des informations sur des possibles allègements des mesures ?



Jean-Marc Ettori : Le problème est que les informations arrivent de façon désordonnée.



Par chance, les plages sont rouvertes, mais sous condition. Petit à petit, nous y voyons plus clair, mais le contexte général reste assez flou.



L'aérien a repris, mais sur Roissy, avec assez peu de vols. Le trajet est plus long de 30 mn et donc plus cher. Toutefois easyJet et Volotea annoncent une reprise des vols dès le 15 juin.



La saison va se réduire du 15 juillet au 15 septembre. Je noterais que si neuf compagnies se sont battues pour faire rouvrir Orly, Air France n'a pas bougé.



A priori, Edouard Philippe devrait autoriser les restaurants et faire sauter les 4m² obligatoires par client. Pour le moment, nous n'en savons pas plus sur les hôtels, les mesures devraient être annoncées en même temps.



Une chose est sûre, il y a encore quelques jours, les conditions de reprise étaient de la folie. Le Gouvernement a mis un peu d'eau dans son vin, les décisions seront moins contraignantes.



Face à ces incertitudes, comment voulez-vous ouvrir des hôtels pour 3 clients ? Nous attendons.



Aujourd'hui, nos entreprises se retrouvent au même point qu'il y a 4 mois, avant le Covid, mais avec des dettes en plus et des recettes en moins.



Je ne dis pas que la situation est facile, loin de là, je ne suis pas un yakafokon , mais nous ne pouvons pas attendre l'arrivée d'un vaccin pour revivre.



Après croisons les doigts, pour qu'il n'y ait pas une seconde vague.



TourMaG.com - Avec un marché à l'arrêt et qui peine à repartir, vous devez être soulagé que le dossier de reprise de Thomas Cook ne soit pas allé plus loin...



Jean-Marc Ettori : Vous imaginez... Je me pose parfois la question.



Nous aurions été dans une situation délicate à relancer avec un Groupe en pleine crise du Covid, à devoir demander un PGE de plusieurs dizaines de millions d'euros.



Une opération impossible.



Vous savez hier je disais à la présidente de l'Agence du Tourisme de la Corse : avant le Covid 19 nous avons eu le Covid 18, avec Thomas Cook.



Nous avons essuyé deux crises consécutives sauf que, lors de la première, personne ne nous a aidés, nous avons eu juste des pertes.