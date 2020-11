La Guyane en Majesté ! Fenêtre ouverte sur l’Amazonie Française

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Fortement mobilisée dans la lutte contre la pandémie mondiale, la Guyane est aujourd’hui heureuse de pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs. Depuis mars 2020, toutes les mesures ont été prises afin de maîtriser localement la circulation du virus, et permettre ainsi une stabilisation de la situation sanitaire.

Depuis septembre 2020, tous les indicateurs sont au vert et permettent ainsi de découvrir ou redécouvrir ce territoire majestueux !



Ainsi durant toute l’année à venir et lors de rendez-vous mensuels, Le Comité du Tourisme de la Guyane en partenariat avec TourMaG vous emmènera à la découverte de cette destination si riche et multiple !

On prend rendez-vous ?!



Rédigé par Soflaca le Lundi 23 Novembre 2020

Une destination à découvrir toute l’année ! Alors que nous entrons à grands pas dans l’hiver, pourquoi ne pas profiter d’un dépaysement total en terre française à seulement 8h00 de la métropole en vol direct ? *



Grâce à un climat équatorial stable, et une température de 26°C en moyenne, ce territoire grand comme le Portugal offre aux visiteurs des conditions climatiques supportables. Ni trop chaud, ni trop froid, pas de cyclone, et la douceur des alizés pour enchanter votre séjour !

La meilleure période s’étend de juillet à mars, avec un maximum d’ensoleillement en octobre, novembre et décembre. Une période « plus fraîche » s’étend de janvier à fin mars : 28 degrés dans la journée tout de même !



La France est belle, multiple et exotique. Amoureux de grands espaces, d’une nature préservée et exceptionnelle, choisissez l’Amazonie française pour des vacances inoubliables !



* Une fois les restrictions de déplacements levées.

Vivez un séjour en Amazonie ! Une biodiversité accessible à tous !

La destination possède un inestimable patrimoine naturel qui ne demande qu’à être découvert : 740 espèces d’oiseaux, 188 espèces de mammifères pour ne citer qu’eux…8 millions d’hectares de forêt les abritent dont une grande partie est préservée. Des réserves naturelles remarquables uniques au monde, un vaste parc national et des parcs naturels régionaux !

L’Amazonie et ses richesses s’offrent à vous, vous ne manquerez surtout pas de partir à la découverte de cette faune et flore sauvages exceptionnelles lors de randonnées ou de séjours au cœur de la forêt !



L’aventure douce au cœur de l’Amazonie

Pour les amateurs, des séjours « immersion » dans la forêt amazonienne sont à votre portée. Contrairement aux idées reçues, pas besoin d’être un baroudeur intrépide ou un sportif accompli pour s’immerger dans la nature guyanaise.

Vous pourrez explorer la forêt sur l’ensemble du territoire grâce à des excursions d’une demi-journée ou d’une journée et plus, ou encore le temps d’un séjour prolongé en pleine nature.

S’enfoncer au cœur de l’Amazonie accompagné de guides expérimentés, dormir dans des campements touristiques aménagés appelés « carbets », vous ressentirez toute l’essence de la Guyane lors d’une expérience inoubliable…….



Vous l’avez compris, le dépaysement est garanti !



A la conquête de l’espace A Kourou, le Centre Spatial Guyanais se visite gratuitement sur réservation, permettant ainsi de mieux comprendre les différentes missions du port spatial de l’Europe.

Grâce à des visites didactiques et pédagogiques, le Musée de l’Espace au cœur des installations du Centre Spatial permet de comprendre un peu mieux cet univers si mystérieux qu’est l’espace……

A l’apogée de cette aventure technologique, vivre en direct un lancement de fusées (Ariane 5, Véga ou Soyouz), est un moment unique d’émotion, accessible à tous.



Le saviez -vous ? Les 18 satellites Galileo du système de navigation par satellite européen ont tous été lancés depuis la base de Kourou en Guyane. Galileo offre un service de localisation de haute précision, une couverture plus large que le GPS américain.

Un héritage culturel précieux Les sites culturels, les musées ou la gastronomie sont à l’image du territoire, emprunts d’histoires et de traces parfois subtiles laissées par des peuples de cultures différentes (Amérindiens, Businengués, Créoles, Hmongs...).

Un grand nombre de sites dédiés et ouverts au public sont autant de lieux qui invitent au voyage dans l’espace-temps guyanais.



Lors d’un séjour, il est aussi possible de vivre de beaux moments de partage et de rencontres, notamment en flânant à travers les étales colorées des marchés ou en vous initiant aux savoir-faire artisanaux traditionnels.

Cultures multiples et variées, traditions ancestrales, origines insolites, le peuple guyanais est riche de sa grande diversité et ne demande qu’à la partager. Accueillant et bienveillant, chaque habitant de Guyane aura à cœur de vous faire découvrir son inestimable territoire !

FAITES UNE PAUSE !

Pour vivre la Guyane dès à présent, et s’accorder un moment de détente, le C.T.G. en partenariat avec l’O.T. de Saint-Laurent du Maroni vous invitent à découvrir 5 ambiances amazoniennes diffusées chaque jour en alternance : Forêt, Plage, Perroquet, Couché de soleil et averse tropicale.

POUR Y ACCÉDER, RIEN DE PLUS SIMPLE !!

Cliquez sur le lien « Détendez-vous » (situé en haut à droite de l’écran) :

Pour vivre la Guyane dès à présent, et s’accorder un moment de détente, le C.T.G. en partenariat avec l’O.T. de Saint-Laurent du Maroni vous invitent à découvrir 5 ambiances amazoniennes diffusées chaque jour en alternance : Forêt, Plage, Perroquet, Couché de soleil et averse tropicale.Cliquez sur le lien « Détendez-vous » (situé en haut à droite de l’écran) : https://hellosaintlau.fr/

Vos conseillers voyages Flavia Servé

flavia.serve@guyane-amazonie.fr



Sonia Cippe

sonia.cippe@guyane-amazonie.fr



Téléphone : +33 (0)1 42 94 15 16

Site web : Guyane-amazonie.fr

Annuaire : en savoir plus sur le Comité du Tourisme de Guyane



+33 (0)1 42 94 15 16

Partez en Guyane Les acteurs du tourisme guyanais répondront avec plaisir à toutes vos questions sur la destination, modalités de voyages, activités à faire sur place...

Lu 197 fois Notez