La Jamaïque refuse les ressortissants français jusqu'à nouvel ordre Décision prise jusqu'à nouvel ordre

La Jamaïque a pris de nouvelles mesures en raison de la propagation du coronavirus (COVID-19). Le pays refusera sur son territoire les ressortissants français ou voyageurs non jamaïcains ayant séjourné en France ces 14 derniers jours jusqu'à nouvel ordre.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 18 Mars 2020

Le Premier ministre jamaïcain,Andrew Holness, a déclaré la crise du COVID-19 comme «urgence nationale».



À compter du mercredi 18 mars, les bars, restaurants, boîtes de nuit et églises devront être fermés et les rassemblements publics seront limités à 20 personnes maximum.



Concernant les voyageurs français ou jamaïcains, voici les dernières mesures en date prises par le Ministère de la Santé de Jamaïque :

- Tous les Jamaïcains qui se sont rendus en France, en Allemagne ou en Espagne* au cours des 14 derniers jours seront soumis à une évaluation sanitaire et à une quarantaine à leur arrivée.

- Les voyageurs non-Jamaïcains qui se sont rendus en France, en Allemagne ou en Espagne* au cours des 14 derniers jours, et qui n'ont pas de résidence permanente ou d'exemption de mariage en Jamaïque, ne seront plus acceptés dans aucun des ports d'entrée du pays.



- Les non-Jamaïcains bénéficiant d'exemption de résidence permanente, d'exemptions de mariage et ayant visité la France, l'Allemagne ou l'Espagne* au cours des 14 derniers jours seront accueillis et soumis à une évaluation sanitaire et à une quarantaine.



*Les restrictions de voyage ont désormais été imposées aux voyageurs des pays suivants: Chine, Italie, Corée du Sud, Singapour, Iran, Espagne, France, Allemagne et Royaume-Uni.

