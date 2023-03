La Mer de Sable : quel programme pour le 60e anniversaire ?

Depuis sa reprise par le groupe Looping, la Mer de Sable a profité de 12 millions d’euros d’investissement, dont le plus récent a donné naissance à Silver Mountain, un roller-coaster accessible même aux plus petits.



La stratégie de la Mer de Sable est de s’adresser presqu’exclusivement à une clientèle familiale de proximité.



Plus de 80% des visiteurs viennent en famille et il n’y a qu’en période d’Halloween que les adolescents veulent bien rejoindre leurs petits frères et sœurs.



L’année anniversaire des 60 ans est marquée par plusieurs nouveaux investissements autour du portail d’entrée, de la Place de la Gare et de l’hébergement des bureaux.



Ce sera aussi le retour de deux attractions qui avaient été suspendues : Le ranch et l’Attaque du train.



Un film rétrospectif de l’épopée de la Mer de Sable depuis son ouverture sera projeté en continu dans La Pagode, transformée en salle de cinéma.