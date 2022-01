La Normandie nous donne rendez-vous pour 2022

Du 29 juin au 3 juillet, les plus beaux voiliers traditionnels français et européens se retrouveront à l’occasion de Fécamp Grand’Escale.



Le choix d’un rassemblement à Fécamp s’explique par le fait que cette ville est tournée vers la mer depuis des siècles, avec la pêche du hareng et de la morue.



Pendant plusieurs jours, les dégustations de ces produits locaux seront rythmées et accompagnées par des conférences, de la musique, des expositions artistiques ou encore des sorties en mer.



Ensuite, une grande exposition au centre Juno Beach rendra hommage aux nombreux canadiens et britanniques ayant perdu la vie lors du Débarquement de Dieppe du 19 août 1942, 80 ans plus tôt.