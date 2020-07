La République Dominicaine inaugure un site délivrant des infos en temps réel sur la Covid-19

La réassurance, mais aussi d'être visible et audible aux yeux des touristes, sont des sujets très importants pour les destinations.



Afin de répondre aux préoccupations des voyageurs planifiant leurs futurs séjours en République Dominicaine, l'office de tourisme a mis en ligne une nouvelle plateforme.



Le Centre de documentation touristique de la République Dominicaine est un site qui fournit les informations les plus récentes relatives au COVID-19 et aux voyages dans le pays.



' Il y a pléthore de communications à propos de la pandémie, et cette plateforme constitue une source fiable d'informations pour les voyageurs.



Les futurs visiteurs y trouveront des informations officielles provenant de sources expertes et pourront poser des questions et obtenir des réponses immédiatement, " a expliqué Magaly Toribio, conseillère en marketing au ministère du tourisme de la République Dominicaine.