La République Tchèque, une destination verte, accessible et authentique

Avec plus dede sentiers balisés sur tout le territoire, différents niveaux de difficultés et parcours s’offrent à vous grâce à un système de couleurs très simple que nous vous invitons à découvrir sur place ! Vous serez bluffés par la qualité, par l’exigence naturelle des tchèques à connaître et à habiter cette campagne qui les passionnent vraiment.Si vous cherchez à vivre des expériences nouvelles , si vous souhaitez être plus proches de la nature, alors la République tchèque est faite pour vous. En effet, la population tchèque est très «», d’ailleurs une grande partie des citadins est propriétaire d’un petit chalet, d’un petit bout de terre ou même d’une maison de campagne où ils s’échappent régulièrement le vendredi et ce dès que possible.C’est aussi pourquoi la proposition de logements et d’habitations dites “” est prépondérante dans ce petit pays, pour un retour à l’essentiel où une belle simplicité est garantie!Pour seuls exemples, les fermes et autres domaines ouverts aux touristes , où vous pourrez revenir en couple et en famille à la source autour de choses simples et facilement accessibles ! Comme à la fermeen Bohême centrale au nord de Prague, la fermeprès de Český Krumlov ou encoreen Moravie du Sud. Outres des logements de qualité, vous y trouverez un large panel d’activités pour vos enfants, des pistes cyclables et randonnées nombreuses ainsi que des produits de la ferme traditionnels et typiques de ces régions.Pour une expérience encore plus intense, découvrezdans les Carpates blanches, totalement écologique jusqu’à sa construction dans des matériaux naturels (argile, bois, paille). Cette maison saura inspirer les écologiques les plus avertis ! Le glamping est une manière aujourd’hui répandue en pays tchèques de nouvelles formes d’habitats pour une expérience originale et plus à fond dans l’ambiance environnante. Vous pourrez par exemple loger dans uneà Čejkovice, dans uneà Chlum en Bohême occidentale ou encore dans uneaux pieds du fameux Mont Ještěd en Bohême du Nord. Une expérience singulière vous attend au zoo de Dvůr Králové où desont été aménagées dans les cimes des arbres qui surplombent les quartiers des animaux d’Afrique.De telles offres plutôtn’attendent que vous, avec en plus au menu un confort certain tout en étant sobres à la fois.Enfin, les transports en commun comme le train et le bus sont reconnus en pays tchèques comme un. Les régions même les plus reculées du pays sont encore aujourd’hui bien desservies par des lignes de trains et de bus qui circulent régulièrement. En pays tchèques, il est facile et bon marché de circuler ainsi, avec ses bagages, son vélo et même son animal de compagnie. Vous pourrez traverser des paysages montagneux à bord de petits trains qu’on appelait autrefois ici des michelines, pour une découverte bucolique totale!Aussi, des trains commeoffrent de très belles prestations à des prix tous petits !