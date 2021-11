La Réunion : 10 lieux à ne pas manquer sur l’île intense

Pour préparer vos prochaines vacances, rendez-vous sur reunion.fr

C’est sans aucun doute LA star de la destination : le piton de La Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde mais aussi le lieu le plus fréquenté de l’île. Ses paysages et ses éruptions fascinent les randonneurs comme les photographes, du plus amateur au plus expérimenté. Un monument naturel, majestueux et incontournable, véritable symbole de l’île intense.