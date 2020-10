La Réunion accuse un recul de 48,5% des visiteurs extérieurs au 1er semestre 2020

La baisse est d'autant plus importante sur le 2e trimestre avec une chute de - 97%, période qui correspond au confinement.



Sur avril, mai, et juin, seules 3 369 arrivées (3,1% du volume de ce que la destination réalisait sur la même période en 2019) ont été comptabilisées. Au cours du mois de juillet 2020 ce sont 5 950 arrivées contre 51 253 en juillet 2019 soit une baisse de 88,4% de touristes vs n-1.



« La situation pour les outre-mer est particulièrement préoccupante. Les conditions d’accessibilité ont fortement ralenti les réservations et la relance de la Destination au moment du déconfinement et pour la période juillet-août.



La capacité de rebond sur le tourisme de proximité, sur le tourisme local est limitée et l’inquiétude est forte pour la préservation de l’industrie et des emplois à la Réunion alors que la haute saison démarre », explique Stéphane Fouassin, le président de l’Île de la Réunion Tourisme.



« En capitalisant sur les mois de juillet et d’août, il nous faudra compter sur le 2ème semestre de l’année pour réaliser 78 % des recettes touristiques espérées et s’inscrire dans une continuité, ce qui nous semble réalistement inatteignable.



En 2019, les recettes touristiques extérieures s’élevaient à 410 M€ et à fin juin nous affichons une recette de 92 M€. Si le tourisme local a été au rendez-vous durant les vacances scolaires, certains secteurs n’ont pu bénéficier de ce sursis et sont aujourd’hui encore en grande difficulté.



L’absence d’évènements sportifs et culturels dynamisants pour l’industrie touristique de l’île au cours des prochains mois présagent d'une fin d’année difficile », a souligné Susan Soba, la directrice Générale de l’Île de la Réunion Tourisme.