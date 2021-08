La SNCF : nouvelle campagne de communication orchestrée par Gaël Faye

La SNCF lancera dimanche 29 août 2021 sa nouvelle campagne de communication qui aura pour signature « Pour nous tous ». Un "film-manifeste" baptisé « Hexagonal » met à l'honneur : le passé, le présent et l’avenir. La musique a été réalisé sous forme de slam par Gaël Faye.



Cette campagne publicitaire a pour ambition de "renouer le lien historique qui unit la SNCF aux Français en révélant la marque en tant que miroir de la société française."



"« Pour nous tous » s’inscrit dans la lignée de « TOUS SNCF », le projet d’entreprise engagé au service des Français, résolument tourné vers l’avenir pour une mobilité plus verte, plus inclusive et une croissance partagée au sein des territoires." indique un communiqué du transporteur ferroviaire.