La SNCF réduit fortement son offre de transport

La SNCF annonce une réduction de son trafic en raison de l'instauration du confinement en France qui réduit les déplacements des Français jusqu'au 1er décembre 2020 au moins.



Alors que le taux d’occupation des trains longue distance était de plus de 60% lors du week-end du 31 octobre et 1er novembre, et en moyenne de 50% ces dernières semaines, il chute à 15% en moyenne à compter de ce mardi 3 novembre et tout au long de la semaine explique la compagnie ferroviaire.



En conséquence, le plan de transport sur les trains à grande vitesse (TGV INOUI, OUIGO) sera réduit progressivement à partir de mercredi 4 novembre et atteindra près de 30% de l’offre habituelle à partir de jeudi 5 novembre.



En fonction de l’évolution de la fréquentation qui sera observée, des adaptations supplémentaires pourraient être mises en œuvre dans le courant de la semaine prochaine ajoute le transporteur.



Pour rappel et à titre de comparaison, l’offre sur la longue distance avait été réduite à 15% du plan de transport habituel lors des premiers du jour du premier confinement, avant d’être abaissée à 7%, soit environ 40 TGV circulant chaque jour.