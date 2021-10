La SNCF rénove 28 TGV Atlantique

La SNCF a lancé la rénovation de 28 TGV circulant sur les lignes de l'Ouest de la France et du Sud-Ouest.



Au total comme l'indique la compagnie ferroviaire, ces rames ont réalisé "plus de 30 000 fois le tour de la Terre pendant plus de 30 années" soit 1 169 678 540 km cumulés parcourus par l’ensemble du parc.



L'opération lancée en juillet 2021 et qui sera finalisée en février 2022 prévoit l'installation du WIFI avec 840 m de câble et 540 m de fibre optique déployés par rame, le déploiement d’une ambiance INOUI dans les espaces voyageurs, le rajeunissement de la voiture bar, le pelliculage extérieur de la rame, la maintenance des portes et l'amélioration de la cabine de conduite.



Pour la SNCF cette démarche illustre la stratégie RSE/ Bas Carbone de l’entreprise au travers "d’une démarche concrète et pragmatique autour de la durabilité des TGV."