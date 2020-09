La ViaRhôna, l’itinérance à vélo au fil du Rhône

Du lac Léman à la Méditerranée.

Vous mener des rives du lac Léman aux plages de la Méditerranée à vélo, en suivant le fleuve Rhône, voici l’ambition de la ViaRhôna.

Cet itinéraire cyclable de 815 km vous conduit des panoramas alpins aux plages de Camargue, en traversant les paysages emblématiques des vignobles des Côtes du Rhône et ceux de la Provence méridionale : villages perchés, champs de lavande ou d’oliviers, découvertes gastronomiques. La ViaRhôna est une véritable voie des civilisations qui égrène ainsi au fil de son parcours plus de 2000 ans d’histoire et de richesses patrimoniales, alternant voies vertes sécurisées et voies partagées.

Rédigé par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme le Lundi 28 Septembre 2020

