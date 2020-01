La case de l’Oncle Dom : un nouveau virus pour rendre le tourisme contagieux ?

Longtemps méprisé, considéré comme une nation " en voie de développement " et largement colonisé et exploité par l’Occident, l'Empire céleste émerge depuis quelques années, tel l’ours au printemps après une longue, très longue hibernation.



Objectivement première puissance économique mondiale, il est de nouveau sous les feux de l'actualité avec l'apparition pour le moins inquiétante de cette nouvelle épidémie qui se répand, rapidement mais sûrement.



Nul doute qu’elle sera maîtrisée et éradiquée. Mais quand ?



Bien évidemment et sans vouloir faire de prosélytisme, c’est encore une fois l’industrie du tourisme qui est touchée. Comme d’habitude.



Parce que, et en écrivant ces lignes, j’écoute l’intervention de Madame Buzyn, notre Ministre de la Santé. Il ne faut pas se faire trop d’illusions....



Tôt ou tard et tant que nos chercheurs n’auront pas trouvé la parade, le monde va rester, autant que possible, confiné. Du côté de Wuhan, lieu de « naissance » de ce nouveau virus, plus de 50 millions d’êtres humains sont déjà mis en quarantaine.