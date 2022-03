Appli mobile TourMaG



La côte Égéenne en Turquie (Türkiye) est une pépite qui se mérite ! Première étape d’une série sur les destinations si variées du Pays

Envoyer à un ami Partager cet article

La région Égéenne est envoûtante, c’est un précieux mélange de paysages magnifiques, de côtes éblouissantes, de plages immaculées, de pinèdes et d’oliveraies. Nul doute que les amoureux de la nature, les photographes, les passionnés d'histoire et les accros à l'adrénaline seront comblés. A elle seule, la région compte de nombreux sites classés au Patrimoine de l’Unesco

Rédigé par l'Office de Tourisme de Turquie le Dimanche 20 Mars 2022

En savoir plus



La cartographie de la région se compose de criques et presqu’îles qui s’étendent sur 2 873 km de plages. Sans oublier les sites antiques tels que Karacasu (Aphrodisias), Behramkale (Assos), Bodrum (Halicarnasse), Dalyan (Caunos), Çeşme, Datça (Knidos), Ephèse, la maison de la Vierge Marie, Foça (Phocée) et le lac Bafa, qui sont indéniablement les points forts de la région, tout comme Kușadası, Özdere (Claros), Labranda, Lagina, Marmaris, Pamukkale (Hierapolis), Laodicée, Pergame, Priène, Milet, Didymes, Sardes, Teos.



La célèbre Izmir, ou « la Perle de l’Egée » est le 2ème port d’exportation après Istanbul est l’une des plus belles villes de la région. Kütahya est réputée pour ses faïences et ses monuments d’architecture ottomane. La région est également connue pour ses stations balnéaires telles que Kușadası, Bodrum, Marmaris et Cesme.

La cartographie de la région se compose de criques et presqu’îles qui s’étendent sur 2 873 km de plages. Sans oublier les sites antiques tels que Karacasu (Aphrodisias), Behramkale (Assos), Bodrum (Halicarnasse), Dalyan (Caunos), Çeşme, Datça (Knidos), Ephèse, la maison de la Vierge Marie, Foça (Phocée) et le lac Bafa, qui sont indéniablement les points forts de la région, tout comme Kușadası, Özdere (Claros), Labranda, Lagina, Marmaris, Pamukkale (Hierapolis), Laodicée, Pergame, Priène, Milet, Didymes, Sardes, Teos.La célèbre Izmir, ou « la Perle de l’Egée » est le 2ème port d’exportation après Istanbul est l’une des plus belles villes de la région. Kütahya est réputée pour ses faïences et ses monuments d’architecture ottomane. La région est également connue pour ses stations balnéaires telles que Kușadası, Bodrum, Marmaris et Cesme.

Éphèse et Pergame sont les deux sites du patrimoine culturel de l'UNESCO à Izmir La cité antique d’Éphèse est la ville ancienne la plus importante de Türkiye et l’une des mieux conservées et restaurées. La cité est composée de bâtiments publics aussi grands que l'impressionnante bibliothèque de Celsus, le théâtre, le temple d'Hadrien et le site du somptueux temple d'Artémis qui était l'une des sept merveilles du monde antique.



Pergame a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. C'est un exemple rare de colonie qui a survécu à plusieurs invasions et dévastations au cours des âges, mais qui a toujours été réhabilitée en raison de son emplacement stratégique. Pergame, quant à elle, a survécu à la domination perse et à la conquête d'Alexandre le Grand. À cette époque, l'une des plus grandes bibliothèques du monde y fut construite.



La Cité antique de Hiérapolis à Denizli La Cité antique thermale datant de l'époque romaine et byzantine, Hiérapolis, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est située près de Denizli. Cette région est aujourd’hui connue sous le nom de Pamukkale elle abrite une merveille naturelle de renommée mondiale composée de travertins en calcite remplis d'eaux chaudes et riches en sels minéraux.



Pamukkale c’est un paysage tout à fait particulier avec ses sources thermales provenant de la vallée de Lycos (Çürüksu).



Hiérapolis, la cité où saint Philippe, l'un des douze apôtres de Jésus, fut tué, est l'un des établissements sacrés pour le christianisme. Il fut déclaré comme centre religieux au IVe siècle et devint le centre épiscopal à l'époque byzantine.



Les anciens thermes romains, situés dans la cité antique de Hiérapolis, ont été transformés en musée d'archéologie de Hiérapolis.



Le château de Bodrum a été construit sur l'île, connue sous le nom de Zéphyrin dans l'Antiquité, et qui est aujourd’hui une péninsule.



Aujourd'hui, le château de Bodrum abrite le musée d'archéologie sous-marine de Bodrum. C’est l'un des plus importants au monde et le seul musée sous-marin de Türkiye.



Les 3 lieux à ne pas manquer 1) Pamukkale



Pamukkale figure dans presque toutes les listes « d’endroits à voir absolument" ! Tout au long de l'histoire, les visiteurs ont connu les propriétés curatives des eaux thermales de Pamukkale et ont séjourné à Hiérapolis pour se faire soigner. Toucher les travertins eux-mêmes, aussi blancs que neige et formés par l'eau thermale qui se régénère à Hiérapolis, est expérience ! Actuellement, les travertins de Pamukkale sont en grande partie préservés afin d'éviter toute détérioration. Semblables à un fabuleux champ de nuages blancs comme neige, ils possèdent une beauté naturelle et ils représentent un lieu où s'unissent histoire et nature. Une autre expérience locale largement recommandée est de se baigner dans la Piscine Antique, également connue sous le nom de Piscine de Cléopâtre, à côté des travertins de Pamukkale. La structure calcaire, la couleur blanche et l'eau thermale sont une expérience à faire une fois dans sa vie !



Cité Antique de Hiérapolis



Située à 18 km au nord de Denizli, dans le même site que les travertins de Pamukkale, la cité antique de Hiérapolis est considérée comme une "cité sacrée" en raison de la présence de temples et de structures religieuses. Elle a été fondée par Eumène II, roi de Pergame, au début du IIème siècle avant notre ère et a été nommée après Hiera, l'épouse de Téléphus, de la dynastie Attalide. Les sources d'eau chaude de Hiérapolis, qui était un centre thermal dans l'Antiquité, ont été visitées par les habitants de différentes régions d'Anatolie pendant des milliers d'années à la recherche de santé, de traitements curatifs et de beauté. Les sites qui valent le détour, sont le Gymnase, la Terrasse d'Observation de Pamukkale, les travertins, le Martyrium et l'Eglise de l'Apôtre Saint Philippe, le Théâtre Antique de Hiérapolis, le Musée Archéologique de Hiérapolis, la Piscine Antique (Piscine de Cléopâtre), la Nécropole du Nord, la Porte et la Rue de Frontinus.



A voir également les Sources Thermales et Bains de Boue de Karahayıt



La présence et l'importance de l'eau thermale à Denizli, remontent aux anciennes périodes de peuplement. L'eau thermale est utilisée par les habitants de la vallée pour se soigner depuis des milliers d'années et de magnifiques bains ont été construits à cet effet. Depuis des siècles, les patients viennent ici de toutes les régions d'Anatolie. Cette eau curative atteint 58ºC tout au long de l'année et elle est utilisée pour le traitement de nombreuses maladies. Les bains de boue, en particulier, sont réputés pour préserver la jeunesse et donner de l'énergie et de la vitalité !



Tissage Local



Vous pouvez visiter le Bazar de Babadağlılar pour trouver et acheter les célèbres produits textiles de Denizli connus pour leurs motifs et couleurs uniques.



2) Bodrum



Pour présenter Bodrum, la station incontournable, nous vous proposons un programme de découverte en 48 heures :



48 heures à Bodrum



Commencez votre journée avec un petit déjeuner turc typique



Le Çay (thé turc servi dans un verre en forme de tulipe) est accompagné de fromages locaux, de confitures, de miel, de tomates et d'olives avec du pain local. Parfois, le petit déjeuner inclura aussi des œufs, de la charcuterie, des pâtisseries salées et des fruits de saison.

La diversité règne en maître, de sorte que les voyageurs pourront y trouver leur compte. Il s’agit d’un repas bio et indiqué au végétarien.



Faites une excursion en bateau pour visiter les baies populaires ou isolées de Bodrum





Bodrum est située sur une péninsule et possède de nombreuses petites péninsules. Il faudrait toute une vie pour visiter tous les coins et recoins en voiture. La meilleure option pour visiter toutes les baies de Bodrum est de prendre un bateau. Vous pourrez louer un petit bateau. Les visites démarrent avant midi et se terminent avant le soir.



Profitez des longues nuits douces de Bodrum



La vie nocturne de Bodrum est exceptionnelle ! Ses nombreux bars, clubs, discothèques et spectacles créent une ambiance nocturne trépidante et envoûtante.

La rue des bars, la Marina Yacht Club et la rue Tekilacılar situées derrière le château de Bodrum sont les principales zones de vie nocturne et de divertissement de Bodrum.



Commencez votre deuxième jour par une randonnée



Bodrum offre un excellent équilibre entre beauté naturelle et patrimoine historique que vous pourrez découvrir en même temps ! Bodrum a un temps ensoleillé chaud pendant dix mois de l’année. Elle regorge aussi de paysages variés : des plages pittoresques, des rivages rocheux sauvages et fleuris, et des sentiers intacts. Alors, avant de vous allonger sur le sable doré au bord de la mer turquoise, pensez à dégourdir un peu vos jambes.

Vous ne trouverez nulle part ailleurs des plages de sable doré et une mer turquoise cristalline aussi authentiques qu’à Bodrum ! Bodrum a de nombreuses plages Pavillon bleu à offrir à ses hôtes. Après avoir participé à de multiples activités et excursions proposées, il n’y a rien de mieux que de s’allonger sur le sable de l'une des plages ensoleillées et de profiter de leurs eaux turquoise et d'un peu de tranquillité !



Dînez dans un restaurant élégant



Vous trouverez de nombreux restaurants sur la péninsule de Bodrum qui proposent toutes sortes de plats tout en regardant le coucher du soleil dans un cadre de rêve.



3) Izmir



Pour présenter la Belle Izmir, où la magie opère sur fond d’histoire, nous vous proposons un programme de découverte en 48 heures :



48 heures à İzmir



Premier jour



Débutez votre expérience d'İzmir avec un petit déjeuner d'İzmir classique, l’œuf-boyoz. Vous pouvez commencer la visite par la Tour de l'Horloge sur la place Konak, la tour est également l'un des points de rencontre de la ville.



Si les musées vous passionnent, vous n’aurez que l’embarras du choix : le Musée du Masque d’İzmir, le Musée des Femmes, le Musée de la Radio et de la Démocratie, le Musée du Jeu et du Jouet, le Musée de la Caricature d’İzmir, le Musée de la Peinture et de la Sculpture d’İzmir, les Archives et le Musée de la Ville Ahmet Pristina, la Maison et le Musée Atatürk d’İzmir, le Musée et la Galerie d'art TCDD.



Avec ses 500 ans d'histoire, le bazar est un endroit que vous devez absolument voir et y faire vos achats. De nombreuses boutiques, des chaudronniers aux vendeurs de sacs, des orfèvres aux vendeurs de souvenirs, vous y attendent.



Outre le plus ancien hôtel d'İzmir, le Yeni Şükran, la Bibliothèque Nationale et l'Opéra et Ballet d'État se trouvent également en ville. Une pause-café s’impose, celle de l'auberge Kızlarağası avec vue sur la Tour Historique de l'Horloge, qui est toute proche.



Deuxième jour



Si vous vous intéressez aux jolies villes côtières qui ont su préserver leur fibre locale, vous pouvez vous rendre à Sığacık tôt le dimanche matin ; après y avoir pris votre petit-déjeuner, vous pouvez faire vos courses au marché biologique.

L'ascenseur historique du quartier de Karataş et le téléphérique de Balçova sont les adresses où il faut s'arrêter pour voir deux des plus belles vues d'İzmir.

En sortant de l'ascenseur, vous verrez la célèbre Rue Dario Moreno, où Dario Moreno a vécu pendant un temps.

Cette rue est courte mais agréable, bordée de vieilles maisons grecques, de cafés et de boutiques.



Ensuite, nous vous conseillons de vous rendre à Kordon. Il-y-a à Alsancak de nombreux endroits où vous pouvez profiter de la vie nocturne. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le ferry et vous rendre à Karşıyaka.



Si vous vous intéressez à l'histoire, vous pouvez consacrer une journée à la ville antique d'Ephèse. Pergame, l’Agora, Erythrée et Téos font partie des autres villes anciennes de la région d’İzmir.



La gastronomie Egéenne Cela fait partie intégrante du patrimoine de la région.



Kumru et Boyoz à Izmir



Le kumru est bien connu de la cuisine de rue d'Izmir. Généralement associé au district de Çeşme, il s’agit d’un sandwich grillé préparé avec du pain fait maison enrichi en farine de pois chiches. Le secret de sa popularité réside dans son pain savoureux et moelleux.

Le kumru est élaboré à base de fromage, de saucisse turque appelée Sucuk, et de tomate, il est accompagné de saucisses et de salami, de cornichons à l'aneth, du ketchup et de la mayonnaise.



Le Boyoz est un petit pain de la cuisine turque qui a été introduit dans la gastronomie nationale par les immigrants juifs séfarades d'Espagne à la fin du XVe siècle. Il est composé de farine, d'huile de tournesol et de tahini. C'est un produit simple, petit et rond. Le boyoz peut être garni à base de viande, de fromage ou d’épinards. Omniprésent au petit-déjeuner, le boyoz est généralement accompagné d'un œuf dur, saupoudré de sel et de poivre noir et d'un verre de thé turc fort.



Fleurs de courge farcies (Kabak Çiçeği Dolması) à Muğla



Les fleurs de courge farcies sont un plat bien connu et apprécié dans de nombreux endroits de la région. Muğla est sans nul doute l'endroit où ce plat est le mieux préparé. Pour élaborer ce plat, les fleurs de courge sont ramassées dans de nombreux lieux de l’Égée, tôt le matin avant le lever du soleil. Ces fleurs sont généralement cueillies en juillet. Il est important de les cueillir au petit matin. Les fleurs sont farcies à base d’oignon, de tomate, de riz, d'aneth et de menthe, puis cuites dans de l'huile d'olive vierge de la région.



Figue et olive à Aydın



Aydın, la ville généreuse où « l’huile coule de ses montagnes et le miel de ses hauts plateaux »

Considérées comme l'une des figues de meilleure qualité au monde, les figues d’Aydın peuvent être consommées fraiches ou séchées. Elles ont une saveur absolument unique. Les figues fraîches peuvent être achetées auprès des vendeurs ambulants en bordure de route ou dans les marchés de producteurs locaux lors de votre voyage à Aydın au début de l'été.

L'olive, symbole du climat méditerranéen, fait partie des principaux produits agricoles d'Aydın. L'olive a été un élément important à travers l'histoire avec ses arbres centenaires, ses bienfaits sur la santé et son impact commercial.



Par ailleurs, les fraises de Sultan Hisār, qui conservent leur fraîcheur de la terre à la table, et les châtaignes en provenance des plateaux verdoyants versants de montagnes sont des produits spécifiques d'Aydın.



A suivre, la série d’articles sur la Türkiye qui ne manquera pas de vous étonner.

Informations et coordonnées



102 Champs-Elysées - 75008 Paris



turquie@ktb.gov.tr

goaegeanturkiye.com



Service de la Culture et de l'Information près l'Ambassade de Turquie à Paris102 Champs-Elysées - 75008 Paris

Lu 250 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Costa Toscana : partez à sa découverte et à celle de l’escale inaugurale avec les agents de voyages à Marseille Au Qatar, bien plus qu’un monde à découvrir