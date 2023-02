La crise climatique influence-t-elle les vacanciers ?

Ainsi, si l’on en croit les résultats, 60% des sondés « ne pensent pas revoir leurs projets de vacances pour 2023 » en fonction de la crise climatique.



Une belle majorité des sondés, donc, et un problème si l’on considère la question du temps long, pour l’environnement et pour les professionnels.



Car ne pas changer durablement ses habitudes, c'est favoriser le réchauffement, réduisant toujours plus le taux d’enneigement et, de ce fait, les domaines skiables l’hiver ; précipitant la fonte des glaciers et, de ce fait, les sécheresses l’été.



Parmi ces 60%, on compte essentiellement des seniors (69% de 65 ans et plus) issus de villes moyennes (65% vivant dans une agglomération de moins de 100 000 habitants) et ayant majoritairement un niveau inférieur au bac (67% d’entre eux).



De l’autre côté de l’échiquier, parmi les 40%, on retrouve majoritairement des personnes de 18/24 ans, citadins et ayant pour 44% d’entre eux un niveau d’études supérieures (on est donc loin du cliché du « bobo »).



Une courbe des âges qui se retrouve dans la plupart des sondages liés aux questions environnementales, qui, généralement, touchent plutôt les jeunes générations. Celles qui n’ont pas, ou moins, le pouvoir économique aujourd’hui, mais qui façonnent les comportements de demain.



Et de ce point de vue, oui, la donnée est positive : les plus jeunes, prescripteurs de tendances, s’interrogent sur leur impact dans un contexte de révolution climatique.