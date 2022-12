Appli mobile TourMaG



La gestion de l’indemnisation chez Assurinco

Maîtrise des problématiques, des attentes des voyageurs assurés, expérience des contraintes spécifiques de chaque destination, Assurinco est un témoin privilégié de l’univers du voyage et de ses évolutions. Assurinco mise sur son expertise, l’implication et la présence de ses équipes sur le terrain et sur les meilleures technologies.



Aujourd’hui nous rencontrons Emilie Palmaro, superviseur qualité au pôle indemnisation, qui nous parlera de la gestion des dossiers clients, pour nous montrer qu’Assurinco, c’est avant tout un service indemnisation réactif et efficace.

Rédigé par Clémentine Deprez et Alizé Marchesi le Mercredi 21 Décembre 2022

Quelles sont vos missions ?

Mes missions principales sont la gestion des dossiers d'indemnisation, la formation des nouveaux collaborateurs, la réalisation des audits internes comme externes et la mise à jour des procédures.



Quel est le rôle des gestionnaires indemnisation ?

Un gestionnaire assure l’ouverture, le suivi et la clôture du dossier indemnisation du voyageur assuré.



Nous sommes une équipe de 10 chargés de gestion multilingue, et avons pour objectif de contribuer à la satisfaction des voyageurs assurés en pratiquant une gestion efficace. Chaque collaborateur entretient un lien privilégié avec les agences dont il s’occupe et connait donc parfaitement les spécificités du contrat et de ses garanties.

Quel est le parcours d’un voyageur assuré chez Assurinco ? Rien de plus simple !



Après avoir procédé à l’annulation de son voyage auprès de son agence, l’assuré est dirigé sur notre site de déclaration dédié en fournissant les pièces jointes demandées. Dès lors, le gestionnaire va prendre en charge sa demande.



A chaque étape, le client reçoit un SMS ou bien un mail pour l’informer de l’évolution de son dossier. Véritable exclusivité chez Assurinco, cet outil développé en interne par nos équipes, permet à l’assuré de télécharger les pièces de façon simple et rapide. Il peut également échanger directement avec le gestionnaire via une boite de dialogue.

Quelle est votre valeur ajoutée ? Nous sommes à jour dans nos délais de gestion actuels, qui sont de l’ordre de 24 à 48h et varient selon la complexité du dossier. Notre expertise métier de plus de 30 ans permet de résoudre de façon claire et concise les éventuels contentieux.



Notre système intuitif développé en interne selon les besoins du client, permet d’échanger et d’obtenir plusieurs retours de la gestionnaire dans la même journée.

Nous avons également des retours très positifs sur Google et sur les réseaux sociaux mettant en exergue notre qualité de gestion.



Comment décrivez-vous les gestionnaires de votre service indemnisation ? Nous travaillons avec des personnes dotées de nombreuses qualités humaines telles que l’empathie, la compréhension et l’adaptabilité.

Ils sont disponibles et à l’écoute pour assister les clients durant toute l’instruction de leur dossier.

Au-delà de cela, nos gestionnaires sont issus des milieux du tourisme et de l’assurance, ce qui leur permet d’avoir une réelle connaissance des besoins de nos assurés.

Une phrase pour résumer votre service indemnisation ? Nous avons instruit à date sur l’année 2022 plus de 30 000 dossiers avec un taux d’indemnisation de plus de 95% ! Nous avons à cœur de satisfaire de manière rapide et efficace les voyageurs assurés.



Contactez l’équipe d’Assurinco :



Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 31 52



Pour plus de conseils et d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail : serviceclient@assurinco.com et à consulter notre site www.assurinco.com Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 31 52

