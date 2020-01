La marque XL Airways vendue pour 700 000 euros

Le reste de la vente concernait tous les biens restants de XL Airways : pièces et outillages aéronautiques, mobilier de bureau, ordinateurs, uniformes de navigants, trolleys… pour au total environ 1 200 lots.



Même le catering et la restauration étaient concernés, jusqu’à des lots de jus de tomate non distribués aux passagers ou encore des petits sablés, d’après nos confrères de RTL .



« Le cœur de la vente, ce sont les pièces et l’outillage aéronautique particulier.



Nous attendons principalement des professionnels comme clients, brokers et compagnies aériennes, parce qu’il y a des composants d’Airbus A330 mais aussi d’A320 et de Boeing 737 » , détaillait avant la vente François Wedrychowski.



Comme prévu, l’argent récupéré reviendra au mandataire judiciaire et servira à combler une partie de la dette laissée par la compagnie aérienne : près de 60 millions d’euros.