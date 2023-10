La presse professionnelle du tourisme menacée

Alors tous les journaux sont revenus à la vieille recette.



Oui, l’information a un prix. Et pour lire un article de qualité dans le Monde, le Figaro ou dans Libération, il faut payer. C’est normal et logique.



Et pourquoi la publicité ne paye-t-elle plus ? Parce que les réseaux sociaux captent 90% de la publicité en ligne.



Aucun secteur économique ne peux se passer d’information. Lorsqu’elle est vérifiée et validée par des experts, celle-ci reste un medium stratégique, intangible et irremplaçable.



Sans information fiable, vous serez inondés par les fakenews véhiculées par les réseaux sociaux, dont 2 posts sur 3 sont des messages promotionnels. Les repères et les fondamentaux de vos métiers risquent de voler rapidement en éclats.



Vous qui avez toujours connu la presse professionnelle, vous vous dites qu’il s’agit là d’une vision alarmiste voire d’un discours corporatiste et opportuniste. La presse a été et sera toujours là, pensez-vous et si un titre disparaît, la nature ayant horreur du vide, il sera aussitôt remplacé.



Pourtant, un simple coup d’oeil dans le rétroviseur démontre le contraire : Il y a à peine une quinzaine d’années (et les plus anciens s’en souviennent), plusieurs titres référents se partageaient le marché. Or, il n’en reste plus que deux aujourd’hui.



L’industrie du tourisme, dans sa globalité, représente près de 12% du PIB national et un peu moins de 20 millions d’emplois ! C’est colossal.



Alors, comment accepter, comment admettre, qu’un secteur tel que celui-là puisse se contenter de la portion congrue en matière d’information et de médias représentatifs ?



Il y a deux ans, au pire moment de la crise sanitaire, la presse professionnelle n’a dû la vie sauve, comme tant d’autres prestataires, qu’à l’intervention financière des pouvoirs publics, alertés par nos instances professionnelles.



Nos journaux, totalement privés de ressources ou presque, ont néanmoins poursuivi pendant plusieurs mois leur mission d’information.