La surcharge GDS d'Air France passera de 13 à 15 euros au 1er octobre

" Nous avons tous les tarifs publics, corporate, one way, abonnés, open jaw ", précise Delphine Barault. " Nous avons en cours les UM, les congés bonifiés, quelques micro-sujets pour le corporate. "



Henri Hourcade l'affirme, " les plus gros vendeurs de billets Air France sur le marché loisirs sont des acteurs en ligne qui ont intégré le process NDC, c'est ce que je dis à mes interlocuteurs qui me disent "NDC, cela ne marche pas. "



Il garantit, aussi, que les toutes les TMC auront accès aux mêmes tarifs, " à distinguer avec les contrats négociés entre la compagnie et les entreprises et qui ne changeront pas si elles choisissent de changer d'agences ".



Il ajoute : " Quand on parle tarifs individualisés, personnalisés, c'est pour mieux appliquer ce que l'on promet en fonction des statuts. La personne sera reconnue par son profil ".



Reste, encore, la question du modèle économique, qui sera différent selon que l'on passe par un GDS, d'autres agrégateurs hors GDS ou en direct connect, sans frais. Là aussi, Henri Hourcade se veut rassurant : " Avec NDC, on a accès à des tarifs moins chers, ce qui fait bien plus que compenser ".



Rendez-vous le 1er octobre.