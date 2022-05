Lancement du concept "Villes d’eau, Villes de bien-être"

tout cure

Mais il faut reconnaître que l’augmentation régulière du nombre de curistes et l’éloignement de la menace à force de lobbying politique a conduit le secteur à un certain confort, sans remise en cause

Paul Audan, maire de Gréoux-les-Bains et président de l' Association Nationale des Maires des Communes Thermales , Jean-François Béraud, président de la Fédération Thermale et Climatique de France , et Jean-Frédéric Gonthier, président du Club des Offices de tourisme de stations thermales, étaient encadrés de Christian Mourisard, président d’ ADN Tourisme , et de Caroline Le Boucher, directrice générale d’Atout France, pour faire une grande annonce aux maires et directeurs présents pour leur workshop à Paris : les stations thermales se lancent dans une nouvelle stratégie d’association étroite entre les soins et le bien-être pour gagner en image, en clientèle et en revenus.Cette révolution apparente peut sembler bien tardive quand depuis une vingtaine d’années les études successives incitaient les stations thermales à réinventer leur modèle économique, à bousculer leur image vieillotte, à sortir du «» pour s’élargir au thermoludisme, à la remise en forme, au bien-être sous toutes ses formes.», reconnait Paul Audan.