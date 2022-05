FUTUROSCOPIE - "Health to wealth", les spas de l’esprit gagnent du terrain 🔑

Mais, c’est de l’autre côté de l’Atlantique qu’un site historique donnait le ton de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration d’établissements.Il s’agit d’qui, sur le bord des somptueuses falaises de Big Sur, accuse la cinquantaine et n’en finit pas de réaffirmer ses valeurs et ses objectifs : se régénérer soi-même pour régénérer l’humanité !Mais Esalen a également compris l’évolution des clientèles et l’opportunité d’intégrer dans un même site un hébergement en sacs de couchage et un autre en chambres de luxe, avec, entre les deux, toute la gamme d’hébergements possibles.Des différences de standard qui se traduisent par une grille tarifaire allant de 900$ pour une semaine et une personne à 4 500$, et par la présence d’une population très mélangée composée de cadres supérieurs de la Silicon Valley et de « blue collars » venus de partout.En fait, sur le continent américain miné par ses problèmes existentiels et une quĂȘte de bonheur inscrite dans la constitution, les lieux consacrés à la santé globale font florès.Il serait certes prétentieux de vouloir les recenser tant ils sont nombreux, dans toutes les gammes hôtelières et dans tous les registres de la thérapie, néanmoins certains autres qu’Esalen illustrent notre propos.C’est le cas, par exemple, des 5 établissements de Canyonranch, situés entre Arizona, Colorado et Massachussets.Créés vers la fin des années soixante-dix, ces sites annoncent d’emblée la couleur. Ils se présentent commeet affichent un programme faisant planer peu de doutes sur leurs objectifs de réparation active de l’être !Un peu plus au sud, en Amérique centrale,dont quelques-uns de luxe.Il s’est fait ainsi une spécialité de ces fabuleux resorts, écologiques, intégrés dans la forêt tropicale, offrant non seulement un contact avec une nature exceptionnellement préservée mais une palette de soins et d’activité. On y note même un hébergement du groupe Four Seasons.