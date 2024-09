Laurence Gaborieau (IFTM) : "nous aurons un peu plus de 1500 exposants"

"Nouveaux horizons durables, unissons nos responsabilités".

En effet, en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, l'édition de l'IFTM aura lieu un peu plus tôt, mi-septembre.C'est un challenge pour nous malgré tout, mais le feeling à moins d'un mois du salon est bon. Quand nous regardons nos préenregistrés, nous sommes alignés par rapport à l'année dernière et j'espère, je croise les doigts pour être au même niveau qu'en 2024. Je donne donc rendez-vous à tous les pros les 17, 18 et 19 septembre Porte de Versailles à Paris.Le salon aura pour thématiqueTrois axes principaux seront mis en avant : l'environnement, le digital avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ainsi que l'inclusion.L'inclusion est un sujet essentiel pour attirer les nouvelles générations et pour garder les nouveaux talents. L'inclusion est en lien avec l'attractivité.Le salon accueillera un invité de marque sur cette thématique à l'occasion de la conférence inaugurale : Philippe Croizon . Il va nous faire vivre des moments très forts.Nous avons ouvert beaucoup de partenariats avec des associations et des organismes tels que Essentiem, Je Pars, tu pars, il part ou encore avec Tourisme et Handicap. Pour les nouvelles générations le thème de l'inclusion est essentiel.: Le village de l'attractivité, en partenaire l'ESCAET proposera de nombreuses animations et conférences notamment autour de l'inclusion.A côté du village de l'attractivité, les visiteurs pourront retrouver les villages classiques : celui des TO et croisiéristes, qui voit l'arrivée de nouveaux acteurs, le Club Affaires qui a été "sold out" depuis pas mal de temps, le village du MICE, un espace dédié au tourisme responsable sans oublier le village consacré aux nouvelles technologies.Cet espace a été repensé cette année. Il va faire faire vivre un parcours immersif en partenariat avec THETA et Kaviar Tech. Hologrammes, réalité virtuelle... Il devrait susciter pas mal d'intérêt et se trouvera à côté du village des start-ups parrainé par Orchestra.