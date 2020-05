Laurent Abitbol : "L'attitude des Compagnies est un véritable scandale... c'est le scandale du siècle !"

TourMaG.com - Regrettez-vous d'avoir repris les agences Thomas Cook à la veille d'une crise de cette ampleur ?



Laurent Abitbol : Pas du tout. Non je ne regrette rien.



TourMaG.com - La France en agences, justement, vous y croyez ?



Laurent Abitbol : Sincèrement, je n'y crois pas trop. Nous ne sommes pas vraiment là pour vendre la France...



Certains de nos clients viendront sans doute nous solliciter pour partir en France, mais je n'y crois pas beaucoup. Je peux me tromper, mais ce n'est pas notre savoir-faire.



TourMaG.com - Que retenez-vous de l'attitude des compagnies aériennes ?



Laurent Abitbol : Il y a les très bons, les bons et les mauvais élèves et puis les moyens... Nous avons un SETO et des EDV puissants. Nous ne nous laisserons plus avoir par personne, c'est terminé.



Il faut savoir que le nombre de billets émis par les agences de voyages et non volés atteint les 500 millions en France.



Quand les compagnies aériennes ont bloqué le remboursement automatique, elles ont tout bloqué, et cette attitude est un véritable scandale, c'est le scandale du siècle.



TourMaG.com - Quel sera l'impact financier pour le groupe Marietton d'une telle crise ?



Laurent Abitbol : Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire c'est que nous avons les moyens. Nous avons obtenu un Prêt Garanti par l'Etat mais le montant reste confidentiel.



Le chiffre d'affaires du groupe atteint 1,7 milliard d'euros (sans les franchisés) et il va forcément dégringoler en 2020. L'année 2019 est la plus belle année de l'histoire du groupe Marietton, avec un EBIDTA qui dépasse ce que l'on pouvait espérer.



Pour retrouver de tels niveaux, ce ne sera sans doute pas avant 2022. Mais après personne n'a de boule de cristal et après le 11 septembre, tout est revenu très rapidement. Donc nous verrons...