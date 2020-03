Laurent Abitbol (Selectour-Havas) : "Nous avons payé tous nos fournisseurs jusqu'au 29 février 2020..."

Non, au contraire. Je vous rappelle que mon actionnaire Certares vient de prendre une participation dans TripAdvisor. Certares continue d'investir, c'est peut-être dans des crises de ce type que nous pouvons réaliser des regroupements importants.Il y a une équipe de financiers qui travaillent et continuent de travailler sur ces dossiers dans notre groupe. Il y aura plein d'occasions qui feront que nous pourrons continuer à nous associer avec d'autres entreprises dans le futur.Les tour-opérateurs ont été payés comme je vous l'ai dit jusqu'au 29 février 2020. Ils ont pris en charge les affrètements, mais certaines agences ont aussi dû mettre la main à la poche, tout le monde a mis sa part.Le chiffre d'affaires des séjours vendus par les tour-opérateurs chez Selectour et Havas Voyages c'est 11%, 15% maximum. Sur six milliards de volume d'affaires réalisé par Selectour et Havas Voyages, les TO représentent 900 000 millions d'euros.Les TO doivent rapatrier. Mais nous avons aussi de nombreux packages dynamiques que nous devons gérer et chacun a fait son travail.Chacun a bien fait son boulot et nous pouvons être fiers de notre profession aujourd'hui.