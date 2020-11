Laurent Abitbol : "je souhaite que nous soyons considérés comme des restaurateurs !"

" C'est une Annus Horribilis pour le tourisme ".



Et pour sauver ce qu'il peut être, il n'y a pas 50 solutions.



" Je regrette de ne pas être restaurateur, car nous ne sommes pas fermés administrativement et nous allons devoir rouvrir, comme les autres commerces, " se désole le big boss de Marietton.



Pourquoi cette déception ?



Faute de destinations et du positionnement ambigu du gouvernement sur la possibilité de voyager, les agences vont ouvrir à perte ne pouvant rien proposer aux clients.



Dans ces conditions, Laurent Abtibol exige que le secteur des agences soit " reconnu comme totalement sinistré, notre situation est pire que celles des restaurants. Nous ne tournons pas depuis huit mois. Je souhaite que nous soyons considérés comme des restaurateurs ! "



Cette reconnaissance permettra alors de débloquer la nouvelle aide promise par le président de la République à savoir 20% du chiffre d'affaires versés pour compenser le manque à gagner.



La lassitude de la population française, qu'a pu ressentir le chef de l'Etat et partagé dans son allocution, entraîne avec elle le moral des cadres et des patrons.



" Il y a un sentiment de déception, car on nous donne rendez-vous au 15 décembre, afin de savoir si le voyage loisir sera possible ou non. "



De cette levée du confinement dépendra la chute des admissions en réanimation qui devront être divisées par presque deux (objectif de 2 500 personnes en réanimations) en l'espace de 3 semaines.



Pour rappel, le 1er novembre la France comptait 3 578 patients en réanimation, contre 4289 le 24 novembre 2020, avec certes une lente décrue lors des 8 derniers jours.



Si le patron de Misterfly ne se positionne pas sur les prochaines semaines, pour Laurent Abitbol les nouvelles modalités de déplacements vont permettre une chose : voyager.