Le CRT Côte d’Azur injecte 2 millions d’euros dans un plan de relance hors norme

Un dispositif spécifique sur le marché français mettra en œuvre une série d'actions.



Tout d'abord, une communication sur trois principaux bassins français émetteurs de clientèles pour la Côte d’Azur : le Grand Sud (Aix-Marseille-Montpellier), Paris et Lyon.



Au programme : campagne télévisée et affichage massif dans les centres-villes, stations de métro, réseaux trams, bus, gares ainsi que dans les centres commerciaux.



Ainsi, entre la mi-juin et le 1er juillet, c’est potentiellement 10% de la population française qui est ciblée par cette campagne azuréenne, dont les visuels et thèmes seront prochainement dévoilés autour de la marque territoriale Côte d’Azur France.



Mais aussi des accueils de journalistes et d’influenceurs seront mis en œuvre pour témoigner des atouts de la destination et de son intérêt touristique préservé et renouvelé sur l’expérientiel, tout en informant sur la mise en place des protocoles sanitaires par les professionnels azuréens.



Des actions sur les réseaux sociaux seront menées pour interagir avec les 680 000 fans de Côte d’Azur France Tourisme (tous réseaux sociaux confondus) et en séduire de nouveaux.



Enfin, l’ensemble des outils et des circuits est activé pour la concrétisation d’achats.