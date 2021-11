Croisière : un e-workshop B2B dédié à la région Sud en novembre

Les mercredi 24 et jeudi 25 novembre prochains, les trois clubs croisière de la Région SUD – Marseille, Var et Côte d’Azur – organisent la deuxième édition du E-Workshop Pro Croisière, avec le soutien du Conseil Régional SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Au programme de cet événement entièrement virtuel et gratuit ?



Le mercredi 24 novembre en matinée, en présence des acteurs incontournables de la croisière, plusieurs e-conférences présenteront la reprise de l’activité croisière en Région SUD depuis le 30 juin dernier et ses perspectives pour les prochains mois.



Pour les professionnels qui auraient des questions sur le marché de la croisière ou qui souhaiteraient travailler avec le marché de la croisière, une conférence sera consacrée aux nouvelles excursions, aux nouvelles tendances et aux attentes des clients.