Le Château de Vaux-le-Vicomte se met en lumières pour Noël

Pour la deuxième année consécutive, le Château de Vaux-le-Vicomte propose aux visiteurs une projection monumentale recouvrant toute la façade du château !



Épousant l’architecture et la décoration de la façade pour les animer et les mettre en vie, le mapping transforme l’édifice en un univers onirique...



Ce décor éphémère évoque et réinterprète de façon poétique et artistique, en 5 tableaux, les moments forts de l’histoire de Vaux-le-Vicomte.



Les sculptures, l’architecture et les détails du monument sont mis en valeur par des effets en 3D grâce à des illuminations innovantes, sur une musique mêlant baroque, contemporain et bruitages divers. 3 représentations par jour : 17h30, 18h, 18h30.



Dès leur arrivée, le château propose à ses visiteurs de découvrir une des ailes du Musée des Équipages au travers des portes cochères ouvertes. Ces installations leur permettront d’admirer les carrosses et calèches du domaine, illuminés et mis en scène par des ours Histoire d’Ours et des automates de l’atelier Michel Taillis.



Dans la cour des Équipages, des moutons salueront chaque visiteur entrant.



Arrivé au jardin, le visiteur n’est pas au bout de ses surprises : le château propose des décorations extérieures. Un écureuil de 5 mètres de haut, emblème du premier propriétaire des lieux, Nicolas Fouquet, accueille le public.



Un kiosque gourmand propose une pause chaleureuse sur la terrasse du bénitier, où des jeux géants en bois (mikado, morpion, Puissance 4, ...) sont mis à disposition gratuitement.



À la tombée de la nuit, le jardin s’illumine de milliers de guirlandes lumineuses, qui font scintiller buis et topiaires. Quatre fois par jour, une chasse au trésor dans les jardins permettra aux aventuriers de découvrir une noisette dorée afin de remporter un cadeau supplémentaire.