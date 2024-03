Le Club de fidélité Costa C|Club : Un atout incontournable pour les agents et leurs clients !

Le C|Club ouvre les portes d'un monde de privilèges et de récompenses, plongeons dans les avantages incontournables qui attendent vos clients à chaque étape de leur voyage.



Lundi 18 Mars 2024

Certains agents peuvent parfois hésiter à proposer l’adhésion de leurs clients au programme de fidélité de Costa, non pas par manque d’intérêt, mais souvent par manque de temps ou de connaissances pour explorer toutes les options disponibles.



Pourtant, investir un peu de temps pour découvrir les avantages de ce programme peut s’avérer extrêmement bénéfique, tant pour les clients que pour les agents. Il est indéniable que cela vaut la peine de le faire, car cela peut non seulement renforcer la satisfaction et la fidélité de vos clients, mais aussi vous offrir de nouveaux atouts compétitifs.



Liberté et flexibilité totale : Changez Gratuitement Votre Date de Départ L’un des nouveaux avantages phares du C|Club est la possibilité de changer gratuitement la date de départ de votre croisière. Imaginez : vous avez réservé vos vacances d’été, mais un imprévu surgit, vous aviez oublié le mariage de votre cousine préférée ! Pas de soucis ! Avec le C|Club, vous pouvez modifier votre date de départ jusqu’à 30 jours avant ou après la date initiale, sans frais supplémentaires.



Et ce quel que soit le niveau de votre client, ce bénéfice est offert aussi bien aux membres Blue que Gold. C’est la liberté ultime pour planifier les escapades de vos clients en toute tranquillité d’esprit, sans crainte qu’entre la date de réservation et leur départ, un imprévu ne surgisse !



Réductions sur les Départs Privilèges et Autres Avantages Exclusifs En plus du changement gratuit de date, les membres du C|Club bénéficient de réductions allant jusqu’à 20% sur la part maritime lors des nombreux départs privilèges. Ces réductions s’ajoutent aux autres avantages exclusifs, tels que les surclassements de cabine, les cadeaux de fin de croisière et les remises sur les excursions supplémentaires au forfait My Explorations (jusqu’à -25%). Vous pouvez ainsi faire vivre une expérience encore plus luxueuse à bord de nos navires, tout en économisant sur le coût du voyage.



Le C|Club offre de plus une myriade d’avantages exclusifs à ses membres à chaque étape de leur voyage du moment de la réservation jusqu’à leur retour à quai. De l’accès prioritaire aux contrôles d’embarquement et aux services VIP dans les aéroports, aux remises sur les excursions et les produits à bord, chaque détail est pensé pour rendre leur expérience de croisière inoubliable. L’accès à un restaurant dédié pour le dîner est réservé aux membres Gold et Platinum et pour ajouter encore une touche d’exclusivité, un tout nouveau spectacle C|Club avec des artistes renommés promet des soirées inoubliables. De plus, les membres Platinum peuvent profiter d’avantages encore plus prestigieux, tels que des massages gratuits au spa, des rencontres avec le commandant et des cadeaux de marques de luxe.



Croisière dédiée aux membres C|Club Chaque année, une ou deux croisières sont dédiées exclusivement aux membres C|Club. Cette année, cette incroyable croisière est prête à lever l’ancre le 15 mai 2024, à bord du Costa Fascinosa. Cette croisière propose deux semaines en direction des îles Canaries, entre Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gran Canaria et La Gomera. De nombreuses surprises et activités exclusives leurs seront réservées, avec notamment la présence pour la première fois les chefs Hélène Darroze, Bruno Barbieri et Ángel León seront tous les 3 à bord de la même croisière.

Il y aura une grande star en concert et des fêtes à thème inoubliables.





Un must des croisières C|Club : après Albano, Gloria Gaynor, Amii Stewart, Arturo Brachetti, Tony Hadley…. Qui sera le prochain invité spécial ?

Nous sommes ravis de vous annoncer que ce sera Boy George, le grand icone de Culture Club reconverti en DJ internationalement renommé ! Il offrira un incroyable set de DJ au bord de la piscine, célébrant également certains de ses plus grands succès comme "Karma Chameleon" et "Do You Really Want to Hurt Me" pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !



Par ailleurs, il y aura deux soirées incontournables pour vivre à bord les ambiances magiques de cet itinéraire spécial : le carnaval canarien, le deuxième au monde après celui de Rio de Janeiro en termes de joie et de couleurs, et une grande fête inspirée des 4 éléments de la nature.

Vos clients n'auront qu'à glisser dans leur valise un accessoire à thème et… à bien s'amuser !





Promotion Croisière et Avantages pour éviter de perdre son statut Conformément aux dispositions du Règlement du C|Club, les Points relatifs à toute croisière dont la date de départ est antérieure au 30.04.21 expireront le 30.04.24. Par conséquent, les niveaux d'adhésion au C|Club seront réévalués en fonction des Points valides à cette date.

Si certains de vos clients craignent de voir leurs points expirer à cette date et rétrograder en statut, ne vous inquiétez pas ! Nous avons tout prévu, ils ne perdront pas leur niveau d'adhésion. Une excellente nouvelle, n'est-ce pas ?

Voici le fonctionnement : Ils peuvent réserver une croisière entre le 11 mars 2024 et le 26 avril 2024 et maintenir statut actuel jusqu'au 30 avril 2025. Oui, vous avez bien entendu ! Ils pourront garder leurs points, pour une année de plus !



Et tous ces avantages se cumulent avec notre offre du moment, la promo spécial été ! Une offre sur nos croisières estivales, à partir de 899€ boissons incluses, pour profiter du soleil et des vacances au meilleur prix, un cocktail à la main. Et pour les membres du C|Club, de nombreux départs inclus dans la promo leur offrent la possibilité de doubler leurs points gagnés pour une réservation. Une bonne raison de plus pour s'inscrire ! Alors, pourquoi attendre ? Encouragez vos clients dès aujourd'hui à rejoindre ou profiter de cette promotion C|Club pour profiter de tous ces avantages et bien plus encore.



Pour en savoir plus : Découvrez tous les itinéraires Costa, tous les détails de la promo tout compris, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

