Le Grand Hôtel Excelsior Vittoria élu meilleur Resort d'Italie

L'établissement a, il est vrai, des atouts exceptionnels. Pour commencer la vue panoramique qu'il offre sur le golfe de Naples Et aussi, bien sûr, son décor raffiné du XIXe siècle, les saveurs méditerranéennes servies au Terrazza Bosquet, restaurant étoilé au Michelin dirigé par le Chef Exécutif Antonino Montefusco, les suites signatures dédiées aux célébrités les plus importantes accueillies au fil des ans, l'atmosphère détendue de La Serra Boutique SPA, et les boissons sophistiquées au nouveau bar à champagne La Pergola.Les World's Best Awards sont incontestablement une confirmation supplémentaire de la qualité et de l'hospitalité de cette icône de la côte napolitaine.