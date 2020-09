Le Groupe CMA CGM entre au capital de Groupe Dubreuil Aéro (Air Caraïbes, French Bee) Signature d’un protocole d’accord et prise de participation de 30%

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Deux groupes familiaux français viennent de se rapprocher. Jean-Paul Dubreuil, président de Groupe DUBREUIL Aéro, et Rodolphe Saadé, PDG du Groupe CMA CGM, viennent d'annoncer la signature d'un protocole d’accord pour la prise de participation de 30% de Groupe DUBREUIL Aéro (Air Caraïbes et French Bee) par le Groupe CMA CGM.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 23 Septembre 2020

Alors que le secteur du transport aérien traverse une zone de turbulences, Groupe DUBREUIL Aéro - propriétaire des compagnies Air Caraïbes et French Bee - accueille à son capital un nouvel actionnaire, spécialiste du transport maritime et de la logistique : CMA CGM.



" Cette prise de participation s’effectuera à la fois par la souscription d’une augmentation de capital et par l’acquisition d’actions ordinaires.



Cette opération a recueilli un avis favorable des instances représentatives des salariés de Groupe DUBREUIL Aéro et est encore soumise à l’aval des autorités de la concurrence en France, en Polynésie Française et en Autriche, et après autorisation du Ministère de l’Economie et des Finances ", précisent conjointement les deux Groupes dans un communiqué.



Au terme de cette procédure, CMA CGM détiendra 30% de Groupe DUBREUIL Aéro et disposera de deux représentants au sein de son Conseil d’administration.



Selon nos information, le partenariat financier comprend également une augmentation de capital de 50 M€.

Quels objectifs ? Ce rapprochement stratégique doit notamment permettre de développer et renforcer l’expertise dans le fret aérien.



" Le Groupe CMA CGM apporte son expertise logistique pour contribuer au développement de l’activité cargo de Groupe DUBREUIL Aéro, notamment à travers Hi Line Cargo, la filiale qui commercialise aujourd’hui les soutes des appareils d’Air Caraïbes et French Bee ".



Les deux compagnies disposent pour cela d’une flotte récente constituée de 14 appareils long-courrier dont 8 Airbus A350 (capables d’emporter, outre les passagers et leurs bagages, entre 15 et 25 tonnes de fret).



A noter que les deux groupes sont déjà implantés dans les territoires d’Outre-Mer. Par leur rapprochement, ils entendent renforcer le développement économique de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de la Polynésie.



La synergie " permettra notamment au Groupe CMA CGM de proposer à ses clients des services complémentaires au fret maritime en conservant la maîtrise de la chaîne de transport sur les zones desservies par les deux groupes ".

Lu 561 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Aérien : on vous dit pourquoi la pagaille dans le ciel français devrait durer encore pour l'hiver 2020-2021 Ryanair ouvre une base aérienne à l'aéroport de Paris-Beauvais en décembre 2020