Le Karnika sur la plage… la valse des départs à la casse se poursuit ! navire de la compagnie Jalesh Cruises

Le Karnika (ex-Pacific Jewel) vient d'être échoué pour être démoli en Inde. Le navire avait rejoint en 2019 la flotte de la compagnie Jalesg Cruises qui est désormais en faillite.

Rédigé par François Défontaine le Lundi 7 Décembre 2020

Le Karnika, qui a récemment opéré pour la toute jeune et déjà en faillite Jalesh Cruises, a été échoué pour être démoli en Inde.



Ciblant le marché indien, Jalesh Cruises avait pris livraison du Karnika à Singapour en mars 2019, alors que le navire terminait sa carrière chez P&O Australia.



Ce navire a d'abord été lancé sous le nom de Crown Princess, mais a également servi sous d'autres noms : A'Rosa Blu, AIDAblu et Ocean Village Two avant de se diriger vers P&O Australia en tant que Pacific Jewel, puis vers Jalesh.



Le monde de la croisière est en deuil permanent avec les échouages volontaires des navires les plus anciens.



En effet, le 23 novembre, c’était au tour de l’Astor de connaître le même sort que le Karnika. L’Astor était ce petit navire élégant de 176m, construit comme navire de luxe en 1987 pour le marché allemand et qui aurait dû débuter sa carrière sous l’égide de l’éphémère Croisières Maritimes et Voyages sous le nom de Jules Verne en 2021…



Connaissant les deux protagonistes de cette aventure, nulle doute que Jules Verne aura un successeur !

