Le salon Food Hotel Tech est reporté aux 29 et 30 juin 2020

Annoncé maintenu, finalement Food Hotel Tech, le salon du digital dédié aux hôtels et restaurants, initialement prévu les 16 et 17 mars 2020 est reporté aux 29 et 30 juin au Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris.



En raison de l’évolution rapide de la situation sanitaire, et de la mesure gouvernementale annoncée le 8 mars interdisant tout rassemblement de plus de 1000 personnes, le salon Food Hotel Tech est reporté au mois de juin.