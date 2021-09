Le salon IFTM Top Resa sera inauguré par Jean-Baptiste Lemoyne

Jean-Baptiste Lemoyne visitera ensuite le salon et se rendra sur les stands des exposants, dans le cadre d’une déambulation officielle.Ce sera l’occasion pour lui d’échanger avec les acteurs du tourisme, et de passer du temps avec les destinations, tour-opérateurs, compagnies aériennes, assurances, réceptifs etc présents sur IFTM Top Resa . Le parcours de la déambulation sera défini en amont par l’organisation et le cabinet du Secrétaire d’Etat et se terminera par le traditionnel cocktail déjeunatoire.Le salon sera ainsi pleinement lancé, pour 4 jours intenses et riches de contenu, de rencontres, de retrouvailles et de networking !