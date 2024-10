Le soleil passe l’hiver dans les clubs Boomerang de République Dominicaine

Sertie entre la piscine principale et la mer aux eaux turquoise, la plage de sable blanc du Kappa Club Dreams Dominicus La Romana 5* est indétrônable. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Le confort est assuré avec des chambres et des suites élégantes, suffisamment enfouies dans la végétation luxuriante pour vivre une robinsonnade de rêve. L’exploration est garantie avec la majorité des sites touristiques ou plus confidentiels de la République Dominicaine, facilement accessibles. Situé à moins de 40 minutes du parc national de l’Este et de la mythique île de Saona, aux envoûtants fonds marins et aux reliques indigènes, ce Kappa Club appelle une fois de plus à l’évasion.



Rencontres éternelles



Club de voyage responsable et pionnier du genre, Kappa Club est aussi un facilitateur de rencontres. Dans le monde entier, les sorties culturelles incluses qui ont fait la réputation du concept sont élaborées aux côtés de ceux qui savent le mieux mettre en avant leur destination : les habitants. Ces moments privilégiés sont autant d’invitations au dépaysement, au partage et à l’authenticité qui définissent les belles aventures.

À ne pas manquer en République Dominicaine : la demi-journée chez Asia et Pilo, un couple d’agriculteurs et de pêcheurs Dominicains. À bras ouverts, ils invitent les voyageurs à partager leur quotidien lors d’un repas aussi typique que savoureux, d’une visite de leur ferme pédagogique et de belles discussions sincères.

Un moment absolument unique qui complète un bel éventail d’activités incluses dans les deux clubs. Parmi les sorties préférées des voyageurs : la visite de l’école de Las Terrenas et la rencontre avec ses écoliers toujours ravis d’échanger, le cours de cuisine dans un restaurant local suivi d’une séance de farniente sur une plage paradisiaque ou la plongée dans l’artisanat du village de Dominicus, entre fabrication de cigares et dégustation de rhums.



Du côté de Samaná



Samaná et Boomerang Voyages, c’est une longue histoire d’amour. Notre marque et la destination sont intimement liées, chacune ayant assisté et participé au développement de l’autre. Désormais, c’est ici que trône le Kappa Club V Samaná by Wyndham 5* Adults Only. Parfaitement situé pour l’observation des baleines en hiver, le resort est une ode à la douceur de vivre du nord de l’île. Réservé aux adultes, il promet une somptueuse échappée romantique ponctuée de nombreuses activités nautiques et terrestres, en plus de superbes instants gourmands en tout-inclus.