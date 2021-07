Les Agents de Voyages mis à l’honneur sur IFTM Top Resa Plus que jamais, IFTM Top Resa souhaite mettre en avant les Agents de Voyages et leur réserve un accueil spécial !

Le rendez-vous est donné aux Agents de Voyages du 5 au 8 octobre 2021 à Paris Porte de Versailles pour se former, concourir et se retrouver !

Rédigé par IFTM Top Resa le Mardi 20 Juillet 2021

Mettre en valeur la profession d’Agent de Voyages Frédéric Lorin, Directeur d’IFTM Top Resa : « La TAC est un rendez-vous majeur du salon IFTM qui connait année après année – excepté une pause forcée en 2020 – un succès qui ne se démentit pas et l’une des nombreuses initiatives mises en place pour mettre à l’honneur les Agents de Voyages. Cette année nous espérons qu’ils seront encore nombreux à se mobiliser et défendre les couleurs de leur agence ou de leur réseau avec autant d’énergie que Carrefour Voyages en 2019. »



Depuis son lancement en 2013, plus de 150 Agents de Voyages participent chaque année à la Travel Agents Cup du salon IFTM Top Resa : une opportunité unique de faire valoir leur professionnalisme lors de la grande finale animée par Sophie Jovillard.







Le concours s’adapte au contexte actuel, ainsi qu’aux évolutions de la société et des manières de voyager. La RSE est donc plus que jamais présente sur le salon. Cette thématique sera au cœur des scenarios pour la finale et sera importante aux yeux du Jury, dont l’association Respire fera partie.

Des initiatives façonnées pour les Agents de Voyages IFTM dévoile plusieurs nouveautés au service des Agents de Voyages.



Cette année encore, le Village des Réseaux est positionné au cœur du salon, en proximité directe avec le Village des Tour-Opérateurs et de la Croisière. Carrefour Voyages, Sélectour, Havas Voyages, CEDIV… ont déjà confirmé leur venue.



Le Lounge AGV sera un espace de networking et de convivialité pour vous permettre de vous retrouver entre pairs, d’échanger ou de vous reposer entre deux rendez-vous. Frederic Lorin l’



Pour maximiser le temps passé sur le salon et sur les stands, IFTM Top Resa a imaginé un fast-track, une entrée coupe-file, pour un accès rapide !



Frédéric Lorin résume ces initiatives : « En cette année si particulière, les équipes IFTM souhaitent mettre encore plus à l’honneur les Agents de Voyages en leur proposant davantage lors de leur visite sur le salon : faciliter leur venue, mieux les accueillir et plus encore… »

Les programmes acheteurs reconduits IFTM Top Resa prend en charge la venue des Agents de Voyages et autocaristes de province, ainsi, sous réserve de disponibilité, le salon vous offre une nuitée en hôtel 3 étoiles (proche du salon ou accessible en navette) et le transport au départ de certaines villes comprenant le billet Air France A/R hors taxes d’aéroport et les transferts.



IFTM souhaite que l’événement soit accessible au plus grand nombre et le badge Agent de Voyages est toujours gratuit !



Des partenariats et initiatives inédites ! IFTM Top Resa s’est également rapproché du groupe Facebook le Helpdesk Officiel des Pros du Tourisme, ainsi que des associations le CDMV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage) et Respire pour nouer des partenariats d’envergure, qui donnent lieu à des initiatives avant, pendant et après le salon.



Le CDMV par exemple, présidera une table-ronde spéciale Agents de Voyages le mercredi sur le salon, afin d’évoquer des problématiques opérationnelles et de débattre des enjeux du quotidien. L’association Respire prendra également la parole pour évoquer les contours d’une reprise respectueuse, dynamique et durable.



L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 5 au 8 octobre 2021



Mail :

Tél. : +33 (0)1 47 56 24 95

www.iftm.fr



