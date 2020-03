Les Bahamas interdisent l'entrée sur leur territoire promulgation d'un décret d'urgence supplémentaire.

Les Bahamas ont pris de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du coronavirus. Aucun visiteur n'est autorisé à entrer et à débarquer aux Bahamas pour quelque raison que ce soit, y compris pour le transit.

Mercredi 25 Mars 2020

À l'heure actuelle, 4 cas de coronavirus ont été confirmés à Nassau et 1 sur l’Ile de Grand Bahama. Les patients sont isolés en quarantaine conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de celles des centres de prévention sanitaire.



Aucun décès n’est avéré à ce jour sur le territoire des Bahamas



Compte tenu des préoccupations croissantes en matière de santé publique et pour protéger la santé et le bien-être de la population des Bahamas, le Premier ministre, le Dr Hubert Minnis, a annoncé la promulgation d'un décret d'urgence supplémentaire.



De nouveaux pouvoirs et règlements d'urgence seront appliqués en vertu de cette ordonnance.



Tous les aéroports, y compris les aéroports privés seront fermés aux vols internationaux entrants, sauf autorisation écrite de l'autorité compétente.

Tous les ports maritimes sont fermés aux transports maritimes régionaux et internationaux et à la navigation privée (sauf vols ou navires sortants, vols ou navires de fret, vols commerciaux, vols médicaux d'urgence ou vols d'urgence approuvés par l'autorité de l'aviation civile).



Tous les visiteurs internationaux se trouvant actuellement aux Bahamas sont priés de prendre immédiatement contact avec leur compagnie aérienne pour organiser leur voyage afin de rentrer chez eux en toute sécurité. Ceux qui choisissent de rester aux Bahamas doivent se préparer à le faire pour une période indéterminée.



Tous les résidents sont soumis à un couvre-feu de 24 heures, excepté ceux qui ont été considérés comme des travailleurs essentiels, ou qui ont une autorisation spéciale du commissaire de police.



Des distances sociales d'au moins 1,80 m doivent être respectées à tout moment en dehors du domicile.



Toutes les plages publiques, les marchés et les quais seront fermés, et aucun véhicule n'est autorisé sur les voies publiques ou privées dans un but autre que celui indiqué ci-dessus.

