Les Bulles de Sologne s'installent en Polynésie et au Québec

"Cette offre, unique en Europe, allie la fabrication sur mesure d’Hébergements Légers de Loisir (bulles et dômes) ainsi qu’une assistance au lancement, élaborée sur une réelle expérience d’hébergeur de 10 ans"

Les Bulles de Sologne qui opèrent, depuis 5 ans,(co-financés par la Région Centre-Val de Loire et la Communauté Européenne), proposent aux hôteliers, restaurateurs, gestionnaires de camping, investisseurs et porteurs de projets,indique un communiqué de presse.Selon l'observatoire édité par AbracadaRoom et le Cabinet Alliances, le nombre de domaines proposant ce type d'hébergement progresse de 86% par rapport à 2019.La fréquentation des cabanes au sol a progressé de +59% et les Tiny Houses enregistrent une très forte croissance : + 450% sur le site AbracadaRoom.