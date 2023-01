Appli mobile TourMaG



Les Grands Distributeurs Européens élargissent leurs référencements suite à l'augmentation des ventes d'assurances voyages

Suivant la dernière étude réalisée par un assisteur européen, parue cette semaine sous le titre "Travel States of Mind" , les ventes d'assurances voyages ont décollé par rapport à la période pré-Covid.

le Mardi 10 Janvier 2023

Les nouvelles tendances Suivant le dernier rapport de l'un des principaux assisteurs européens au vu des problèmes rencontrés par le secteur du voyage ces dernières années, la demande des clients en matière d'assurance voyage a considérablement augmenté sur cinq grands marchés européens (Belgique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni), passant de 21 % en 2019 à 55 % en 2022 pour les voyages internationaux, et de 12 % à 26 % pour les voyages nationaux.



L'industrie du voyage n'a jamais rien connu de tel au cours des trois dernières années. Au sortir de la pandémie de COVID-19, les voyageurs sont désormais confrontés à de nouvelles incertitudes liées à l'instabilité géopolitique, à la hausse des coûts de l'énergie et à la flambée de l'inflation.



3 tendances sont ainsi mises en évidence :



Tendance 1 : La demande d'une plus grande flexibilité.

La demande des voyageurs pour plus de flexibilité définit les voyages post-pandémie alors que les clients cherchent à gérer un plus large éventail de problèmes potentiels.



Tendance 2 : L'essor du « travail de n'importe où » et de nouvelles méthodes de travail .

L'essor du travail à distance a été accéléré par la pandémie de COVID-19, mais il y a déjà des indications que la tendance est là pour durer. Des personnes de tous âges et de toutes catégories démographiques ont désormais besoin d'installations de travail à distance.



Tendance 3 : L'avenir du voyage durable.

Alors que les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact que les voyages internationaux peuvent avoir sur l'environnement, ils doivent encore considérer leur empreinte carbone comme un facteur majeur dans leurs processus décisionnels concernant les voyages.



Suite à la multiplication d'imprévus (risques climatiques, pandémie, guerre...) 58 % des jeunes familles prévoient désormais des voyages flexibles. « Le secteur y répond à la fois par des solutions préventives et réactives, pour prévenir et guérir, suivant les auteurs de cette étude. Le secteur a répondu à la demande des clients avec des politiques d’annulation et de réservation plus flexibles, mais cette approche ne suffit pas toujours. L’industrie reconnaît désormais qu’elle doit également être disponible pour résoudre rapidement les problèmes dès qu’ils se manifestent. »



Les assureurs ont donc un rôle central dans la création de nouveaux produits en capacité de répondre aux nouvelles tendances.



Une nouvelle donne dans les politiques d'achat des grands réseaux européens et des modes de distribution. Les ventes d'assurances voyages augmentent partout en Europe, les grands réseaux européens d'agences de voyages, notamment allemands et scandinaves, ont donc décidé d'élargir leurs fournisseurs en assurance voyage à de nouveaux assureurs ou courtiers.

Pour reprendre les mots du d'un des Présidents d'un groupe touristique, "les situations de surdomination d'un fournisseur d'assurance voyage, nous a conduit à ouvrir notre marché à deux nouveaux opérateurs ce qui a permis de revoir les prix à la baisse et à mieux négocier nos garanties" : Ach so ! ( ah bon )



Autrefois habitué à ne se contenter que d'un seul acteur, les politiques d'achat changent, "il faut pouvoir proposer des fournisseurs différents qui par le jeu de la concurrence vont proposer des produits qui répondront au marché. Les situations monopolistiques ont pour effet pervers de ne plus apprécier les prix et nuisent à l'innovation. Par ailleurs elles entretiennent de facto l'inflation alors qu'elle pourrait la réduire de 2% quand elle est à 10% soit la limiter de 20%". Völlig einverstanden ! (Entièrement d'accord)



En France, par le jeu de la concentration du secteur, nous ne sommes pas encore dans cette logique sauf pour un grand réseau, qui est d'ailleurs européen par ses accords, et qui a intégré depuis longtemps cette logique de fonctionnement en référençant plusieurs acteurs : il se reconnaitra...



A terme, peut être, le danger est aussi dans la vente internet de l'assurance voyage. Outre manche, les habitudes sont prises et les ventes en agences sont devenues, ridicules.

Une étude réalisée par MoneySuperMarket au RoyaumeUni a révélé que les consommateurs sont désormais non seulement conscients de la nécessité d’une assurance voyage, mais qu’ils sont également heureux de payer pour plus de protection, pour info le comparateur regroupe 6 courtiers assurances voyages (sur son site) proposant chacun différentes options.



Toujours suivant cette enquête, lorsque trois formules d’assurance voyage sont proposées (par ex. Top, Zen et Vital) , la part des personnes interrogées ayant opté pour des options Zen et Top a augmenté de 5 points de pourcentage par rapport à la Vital depuis la pandémie ; les franchises suivant l'étude étant un repoussoir à la vente, le client voulant une indemnisation totale mais en payant un prix correct par rapport au marché. Les britanniques étant adeptes du "Good Deal " l'ensemble des transactions (assurances) se font via le web et la concurrence joue à plein entre les différents brokers ou assureurs.

La mue des courtiers et des compagnies d'assurances c'est faite vers des sites marchands ou des comparateurs au détriment des agences de voyages et c'est là le danger...



