Les Réceptifs Leaders : Fondé il y a près de 20 ans, notre groupement est une référence sur le marché francophone

Circuits Classiques – Canada

Circuits Classiques - USA

Circuits combinés – Canada/ USA

Courts séjours en ville

Circuits multi- activités hiver et été

Circuits à la carte, voyage sur mesure

Circuits à thèmes (autour de la musique, d’une passion, d’une histoire, d’un personnage….)

Autotours (location de voitures ou de motos)

est réceptif nord-américain, spécialiste du groupe et du voyage à la carte, à votre service depuis 1985 et, joignable au 0616462431 ou par mail : glacape@geotours.frNotre équipe cultive une véritable passion pour leet leset ne demande qu’à partager avec vous son expertise et son enthousiasme dans la création de séjours quels qu’ils soient. Chaque année, nous faisons voyager 10.000 personnes dans notre belle contrée.Nos connaissances du terrain, notre esprit logique et notre dynamisme vous feront découvrir près de 20 000 000 km² d’un territoire étonnant aux contrastes frappants et à la culture riche de son histoire d’immigrations.Notre force ? Nous nous adaptons à vos besoins, vos exigences et nous prenons le temps de monter avec vous un projet soigné qui corresponde aux attentes de vos clients et qui laissera un souvenir incroyable aux participants de ce voyage.L'efficacité et le professionnalisme de GEOTOURS a déjà fait ses preuves et nous a valu la confiance de nombreux clients à travers le monde.Notre équipe met tout en œuvre pour vous créer un séjour inoubliable :