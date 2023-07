Les Réceptifs Leaders recrutent !

En Amont avec vous

• Interlocuteurs privilégiés francophones sur place

• Itinéraires adaptés selon typologie, souhaits, budget etc…

• Parfaite connaissance des produits proposés et de la destination en elle-même

• Clefs de vente



Sur Place

Expertise, qualité, zéro carbone, responsabilité



• Assistance aéroport

• Encadrement à l’arrivée des voyageurs jusqu’à leur depart

• Réseau de partenaires (et non de prestataires) de confiance

• Equipe fidèle de guides locaux francophones formés et passionnés

• Notre réactivité et efficacité



GROUPES LOISIRS



Créé en 2013 TOURASIA est le spécialiste et leader du voyage groupe loisir en Thaïlande. Cela comprend un service dans les moindres détails avec des prix négociés imbattables de par notre volume opérationnel important auprès de nos fournisseurs et hôtels sélectionnés.



Notre équipe dédiée au voyage sur mesure vous proposera des itinéraires personnalisés afin de réaliser les expériences que vous imaginez.



Notre collection vise à proposer une Thaïlande pour tous les goûts et budgets :



• Luxe

• Authenticité

• Dynamisme

• Essentiel

• Bien-être

• Romantisme

• Aventure

• En famille ou entre amis

• Voyages CE

• Groupes sportifs



FIT, MICE et OPERATIONS SPECIALES



Créé en 2014 pour élargir notre segments de production vers les marches FIT et MICE avec une marque dédiée et des profils professionnels adaptes en terme de back office et front office, NOVAWAY vous fait vivre des expériences intenses, durables, autour du partage et de la rencontre.



Il est difficile de résumer tous les services que nous pouvons fournir, étant donné que nous ne réalisons que des voyages sur mesure pour nos clients. A chaque fois que nous recevons une demande, nous tentons d’incorporer quelque chose de nouveau. Mais pour lister quelques éléments tout de même :



• Des guides excellents, amicaux, passionnants et multilingues

• Des activités d’aventure et sportives, telles que golf, kayak, snorkeling, kitesurf, vélo, rafting, quad, boxe!

• Des expériences culinaires gourmet, grâce à nos excellents partenaires traiteurs

• De l’équipement audio-visuel et des interprètes pour les réunions de travail et les conventions.

• Des croisières et/ou dîners sur des bateaux privatifs

• Des soirées dans les bars et les boîtes de nuit “select” du pays, pour se mélanger à la “faune nocturne” locale

• De magnifiques endroits privatisés pour soirée inoubliable

• Voyages de noces, en famille, entre amis, convention, lancement de produit, congrès, séminaire, voyage incentive, quel que soit le format, le message et l’audience, nous créons, avec vous, un séjour au contenu porteur de sens, générateur d’émotion et déclencheur d’engagement !



