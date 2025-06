Les Seychelles, un paradis qui offre bien plus que ses plages

Seychelles Nature Trail

Les amoureux de la nature ne manqueront pas de découvrir l’ambiance paisible de La Digue lors de balades à vélos, les promenades dans les forêts légendaires de Praslin comme à la Vallée de Mai ou encore les sentiers pédestres balisés qui invitent à la découverte des crêtes de granit et de forets enchanteresses, notamment sur l’île de Mahé avec le point culminant des Seychelles à 905m au Morne Seychellois.Les plus sportifs pourront profiter cet été de participer à la 2ème édition duqui rassemblera des participants du monde entier, locaux et internationaux, le 23 août 2025 sur l’île de Mahé. Le parcours de 22 km emmènera les coureurs de haut niveau comme les amoureux de la nature à la découverte des lieux emblématiques, offrant à la fois un défi physique et un voyage immersif au cœur de la biodiversité des Seychelles. Un événement culturel, « Fun Fair-A », se tiendra sur la ligne d’arrivée, pour célébrer la culture créole, avec de la musique live, une cuisine authentique et un « bazar ». Les visiteurs auront l'occasion de se mêler à la vie locale et d'enrichir leur expérience sur les îles.Les amateurs de culture seront retrouver toute l’année à Victoria, Capitale des Seychelles et l’une des plus petites capitales du monde, des expositions temporaires, le musée d’histoire des Seychelles qui retrace l’histoire des Seychelles de la première découverte à la nation d’aujourd’hui en passant par la culture créole et la vie traditionnelle, les galeries d’art pour la peinture, le verre, la sculpture… et sur Mahé en générale la plantation de thé, la distillerie pour le Takamaka Rum, la ferme de manioc, les jardins pour les plantes tropicales, les épices…La splendeur naturelle des Seychelles est vraiment impressionnante. Ces îles, souvent intactes depuis des siècles, sont devenues un sanctuaire pour une faune et une flore uniques.